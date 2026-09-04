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"Augmenter la portée de l'Iskander-M à géométrie similaire de 10% est déjà un travail considérable"
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Dans cet épisodede L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifiqued’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research... 04.09.2026, Sputnik Afrique
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"Augmenter la portée de l'Iskander-M à géométrie similaire de 10% est déjà un travail considérable"
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Dans cet épisodede L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifiqued’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency(WARPA), exprime son avis sur le prétendu missile ukrainien FP-9 et sespossibles caractéristiques. Il expose également le TéraDrone de WARPA, dédié àla lutte anti-incendie.
Des missiles qui évoluent à partir de technologies existantesSelon Jean-François Geneste, les constructeurs de missiles privilégient généralement l'amélioration de technologies déjà existantes plutôt que la conception de systèmes entièrement nouveaux. Une logique qui, selon lui, permet de comprendre certaines similitudes entre différentes générations d'armes.L'expert souligne par ailleurs que l'augmentation de la portée d'un missile implique des choix techniques complexes et de nombreux compromis.Jean-François Geneste estime également que la Russie dispose déjà de missiles balistiques de portée supérieure et que le développement de nouvelles versions répond donc à des choix stratégiques liés aux besoins du champ de bataille.Le TéraDrone, une solution pour lutter contre les incendies ?L'émission s'intéresse également aux solutions technologiques permettant de lutter contre les incendies, notamment en Afrique du Nord, après les incendies qui ont ravagé le Nord-Est de l'Algérie.Jean-François Geneste présente ainsi le TéraDrone développé par WARPA, que l'agence se dit prête à industrialiser dans les pays du Maghreb.Selon lui, "le TéraDrone développé par WARPA, qui est prête à l'industrialiser, dans n'importe quel pays du Maghreb, notamment l'Algérie, est capable de porter 200 tonnes d'eux à une hauteur suffisante pour provoquer une pluie tropicale à même d'éteindre les incendies en un largage une surface de plusieurs dizaines d'hectares".🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Augmenter la portée de l'Iskander-M à géométrie similaire de 10% est déjà un travail considérable"
Dans cet épisodede L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifiqued’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency(WARPA), exprime son avis sur le prétendu missile ukrainien FP-9 et sespossibles caractéristiques. Il expose également le TéraDrone de WARPA, dédié àla lutte anti-incendie.
Des missiles qui évoluent à partir de technologies existantes
Selon Jean-François Geneste, les constructeurs de missiles privilégient généralement l'amélioration de technologies déjà existantes plutôt que la conception de systèmes entièrement nouveaux. Une logique qui, selon lui, permet de comprendre certaines similitudes entre différentes générations d'armes.
"À part pour le domaine des drones qui sont nouveaux, aujourd’hui, les constructeurs de missiles ne font que de l’amélioration de l’existant et ne recommencent jamais de la feuille blanche. [...] Ma théorie explique que la ressemblance externe, va aussi se retrouver à l’intérieur", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d'EADS/Airbus Group et actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA).
L'expert souligne par ailleurs que l'augmentation de la portée d'un missile implique des choix techniques complexes et de nombreux compromis.
"La portée d’un missile n’est pas la seule caractéristique souhaitable et, en conséquence, le résultat final est une somme de compromis. Augmenter la portée du missile, +Iskander-M+, à géométrie à peu près constante de 10% est déjà un travail considérable."
Jean-François Geneste estime également que la Russie dispose déjà de missiles balistiques de portée supérieure et que le développement de nouvelles versions répond donc à des choix stratégiques liés aux besoins du champ de bataille.
"Par ailleurs, la Russie a d’autres missiles balistiques de bien plus grande portée. Il ne serait donc pas étonnant qu’elle se soit contentée d’améliorer celui-ci en en gardant d’autres, d’un autre type en réserve si besoin est. En revanche, elle a probablement dû décider ce développement après une soigneuse analyse du champ de bataille et a dû demander à ses ingénieurs ce qu’ils pouvaient faire, en combien de temps et avec quels risques".
Le TéraDrone, une solution pour lutter contre les incendies ?
L'émission s'intéresse également aux solutions technologiques permettant de lutter contre les incendies, notamment en Afrique du Nord, après les incendies qui ont ravagé le Nord-Est de l'Algérie.
Jean-François Geneste présente ainsi le TéraDrone développé par WARPA, que l'agence se dit prête à industrialiser dans les pays du Maghreb.
Selon lui, "le TéraDrone développé par WARPA, qui est prête à l'industrialiser, dans n'importe quel pays du Maghreb, notamment l'Algérie, est capable de porter 200 tonnes d'eux à une hauteur suffisante pour provoquer une pluie tropicale à même d'éteindre les incendies en un largage une surface de plusieurs dizaines d'hectares".
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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