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"Augmenter la portée de l'Iskander-M à géométrie similaire de 10% est déjà un travail considérable"

"Augmenter la portée de l'Iskander-M à géométrie similaire de 10% est déjà un travail considérable"

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Dans cet épisodede L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifiqued’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research... 04.09.2026, Sputnik Afrique

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"Augmenter la portée de l'Iskander-M à géométrie similaire de 10% est déjà un travail considérable" Sputnik Afrique Dans cet épisodede L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifiqued’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency(WARPA), exprime son avis sur le prétendu missile ukrainien FP-9 et sespossibles caractéristiques. Il expose également le TéraDrone de WARPA, dédié àla lutte anti-incendie.

Des missiles qui évoluent à partir de technologies existantesSelon Jean-François Geneste, les constructeurs de missiles privilégient généralement l'amélioration de technologies déjà existantes plutôt que la conception de systèmes entièrement nouveaux. Une logique qui, selon lui, permet de comprendre certaines similitudes entre différentes générations d'armes.L'expert souligne par ailleurs que l'augmentation de la portée d'un missile implique des choix techniques complexes et de nombreux compromis.Jean-François Geneste estime également que la Russie dispose déjà de missiles balistiques de portée supérieure et que le développement de nouvelles versions répond donc à des choix stratégiques liés aux besoins du champ de bataille.Le TéraDrone, une solution pour lutter contre les incendies ?L'émission s'intéresse également aux solutions technologiques permettant de lutter contre les incendies, notamment en Afrique du Nord, après les incendies qui ont ravagé le Nord-Est de l'Algérie.Jean-François Geneste présente ainsi le TéraDrone développé par WARPA, que l'agence se dit prête à industrialiser dans les pays du Maghreb.Selon lui, "le TéraDrone développé par WARPA, qui est prête à l'industrialiser, dans n'importe quel pays du Maghreb, notamment l'Algérie, est capable de porter 200 tonnes d'eux à une hauteur suffisante pour provoquer une pluie tropicale à même d'éteindre les incendies en un largage une surface de plusieurs dizaines d'hectares".🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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