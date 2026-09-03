https://fr.sputniknews.africa/20260903/coalition-des-volontaires--la-sequence-actuelle-nest-quune-continuation-de-la-guerre-de-crimee-1088890732.html

Coalition des volontaires: "la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée"

Coalition des volontaires: "la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique... 03.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-03T14:35+0200

2026-09-03T14:35+0200

2026-09-04T14:36+0200

afrique en marche

podcasts

otan

sergueï lavrov

conflit ukrainien

crise en ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/04/1088890561_0:0:1509:848_1920x0_80_0_0_4f7ddf7fe97adc8a3d74d782d5d47d6f.jpg

"Coalition des volontaires : la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique militaire de la Coalition des volontaires et ses conséquences sur le conflit en Ukraine.

Selon Arnaud Develay, juriste en droit international et analyste géopolitique, les tensions actuelles entre la Russie et les puissances occidentales s’inscrivent dans une confrontation beaucoup plus ancienne.Selon lui, certaines décisions et déclarations européennes participent à une stratégie visant à convaincre les opinions publiques que Moscou représenterait une menace directe pour les pays de l’Otan.L’analyste critique également le cadre actuel des discussions autour d’un éventuel règlement du conflit en Ukraine.Il explique que le "cadre de discussions des pourparlers de paix proposé par l'Ukraine, avec le soutien de ses sponsors et maîtres occidentaux, est complètement détaché de la réalité du terrain et s'apparente à une tentative par les perdants d'extraire ce qui serait perçu comme une réédition de la part de Moscou".Selon lui, une présence de forces de l’Otan en Ukraine constituerait un point de rupture majeur avec Moscou : "Serguei Lavrov l'a pourtant répété mainte fois : toute présence en Ukraine de forces de l'Otan entraînera une réponse militaire de la Russie, soit un conflit ouvert entre Moscou et l'occident collectif."Arnaud Develay estime par ailleurs que plusieurs éléments rendent difficile la perspective d’une trêve durable, notamment les exercices militaires de l’Otan aux frontières russes, la question du déploiement de troupes en Ukraine et la poursuite des frappes.Enfin, le juriste s’interroge sur la cohérence entre les déclarations en faveur de la paix et certaines initiatives militaires occidentales."Comment peut-on parler de pourparlers de paix lorsque le nouveau Premier ministre britannique déclare vouloir céder des licences de fabrication de missiles à longue portée à Kiev ? Comment peut-on prétendre limiter l'escalade lorsque Zelensky menace de s'en prendre au trafic aérien et donc aux aéroports civils ? Ce type d'opération n'est pas seulement illégal au regard du droit humanitaire : c'est un plan qui a été élaboré sous l'égide de l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Fedorov, donc validé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et politique", conclut Arnaud Develay.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, otan, sergueï lavrov, conflit ukrainien, crise en ukraine, аудио