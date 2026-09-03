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Coalition des volontaires: "la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée"
Coalition des volontaires: "la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique... 03.09.2026, Sputnik Afrique
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"Coalition des volontaires : la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique militaire de la Coalition des volontaires et ses conséquences sur le conflit en Ukraine.
Selon Arnaud Develay, juriste en droit international et analyste géopolitique, les tensions actuelles entre la Russie et les puissances occidentales s’inscrivent dans une confrontation beaucoup plus ancienne.Selon lui, certaines décisions et déclarations européennes participent à une stratégie visant à convaincre les opinions publiques que Moscou représenterait une menace directe pour les pays de l’Otan.L’analyste critique également le cadre actuel des discussions autour d’un éventuel règlement du conflit en Ukraine.Il explique que le "cadre de discussions des pourparlers de paix proposé par l'Ukraine, avec le soutien de ses sponsors et maîtres occidentaux, est complètement détaché de la réalité du terrain et s'apparente à une tentative par les perdants d'extraire ce qui serait perçu comme une réédition de la part de Moscou".Selon lui, une présence de forces de l’Otan en Ukraine constituerait un point de rupture majeur avec Moscou : "Serguei Lavrov l'a pourtant répété mainte fois : toute présence en Ukraine de forces de l'Otan entraînera une réponse militaire de la Russie, soit un conflit ouvert entre Moscou et l'occident collectif."Arnaud Develay estime par ailleurs que plusieurs éléments rendent difficile la perspective d’une trêve durable, notamment les exercices militaires de l’Otan aux frontières russes, la question du déploiement de troupes en Ukraine et la poursuite des frappes.Enfin, le juriste s’interroge sur la cohérence entre les déclarations en faveur de la paix et certaines initiatives militaires occidentales."Comment peut-on parler de pourparlers de paix lorsque le nouveau Premier ministre britannique déclare vouloir céder des licences de fabrication de missiles à longue portée à Kiev ? Comment peut-on prétendre limiter l'escalade lorsque Zelensky menace de s'en prendre au trafic aérien et donc aux aéroports civils ? Ce type d'opération n'est pas seulement illégal au regard du droit humanitaire : c'est un plan qui a été élaboré sous l'égide de l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Fedorov, donc validé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et politique", conclut Arnaud Develay.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Coalition des volontaires: "la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée"
14:35 03.09.2026 (Mis à jour: 14:36 04.09.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique militaire de la Coalition des volontaires et ses conséquences sur le conflit en Ukraine.
Selon Arnaud Develay, juriste en droit international et analyste géopolitique, les tensions actuelles entre la Russie et les puissances occidentales s’inscrivent dans une confrontation beaucoup plus ancienne.
"Si nous analysons la situation géopolitique actuelle au travers du prisme établi par les géopoliticiens comme Mc Kinder, la séquence actuelle n'est qu'une continuation de la guerre de Crimée."
Selon lui, certaines décisions et déclarations européennes participent à une stratégie visant à convaincre les opinions publiques que Moscou représenterait une menace directe pour les pays de l’Otan.
"La décision prise par Berlin de fermer le consulat de la Russie, ainsi que les déclarations de soutien de Macron en réponse à une prétendue violation de l'espace aérien allemand au-dessus de Leipzig par un soi-disant drone russe constitue une réitération de la campagne médiatique déclenchée par Londres et Paris en 1853 suite à la défaite de la marine turque face aux forces navales russes, présentée à l'époque comme un acte de barbarie. Il ne s'agit pas, par conséquent, tant de dissuasion que d'une tentative de ralliement de l'opinion publique autour de l'idée que la Russie nourrit des intentions belliqueuses envers les pays de L'Otan", estime Arnaud Develay.
L’analyste critique également le cadre actuel des discussions autour d’un éventuel règlement du conflit en Ukraine.
Il explique que le "cadre de discussions des pourparlers de paix
proposé par l'Ukraine, avec le soutien de ses sponsors et maîtres occidentaux, est complètement détaché de la réalité du terrain et s'apparente à une tentative par les perdants d'extraire ce qui serait perçu comme une réédition de la part de Moscou".
Selon lui, une présence de forces de l’Otan en Ukraine
constituerait un point de rupture majeur avec Moscou : "Serguei Lavrov l'a pourtant répété mainte fois : toute présence en Ukraine de forces de l'Otan entraînera une réponse militaire de la Russie, soit un conflit ouvert entre Moscou et l'occident collectif."
Arnaud Develay estime par ailleurs que plusieurs éléments rendent difficile la perspective d’une trêve durable, notamment les exercices militaires de l’Otan aux frontières russes, la question du déploiement de troupes en Ukraine et la poursuite des frappes.
"Enfin, l'idée même d'une trêve est irréaliste du fait des exercices militaires de l'Otan aux frontières de la Russie, de l'insistance sur le stationnement de ses troupes en Ukraine et des frappes continues de Kiev contre des cibles civiles, qui ne sont rendues possible que grâce au soutien logistique de l'Otan. Une trêve n'aurait pour conséquence que de renforcer la junte ukrainienne et prolonger le conflit", affirme-t-il.
Enfin, le juriste s’interroge sur la cohérence entre les déclarations en faveur de la paix et certaines initiatives militaires occidentales.
"Comment peut-on parler de pourparlers de paix lorsque le nouveau Premier ministre britannique déclare vouloir céder des licences de fabrication de missiles à longue portée à Kiev ? Comment peut-on prétendre limiter l'escalade lorsque Zelensky menace de s'en prendre au trafic aérien et donc aux aéroports civils ? Ce type d'opération n'est pas seulement illégal au regard du droit humanitaire : c'est un plan qui a été élaboré sous l'égide de l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Fedorov, donc validé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et politique", conclut Arnaud Develay.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!