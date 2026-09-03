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Bassin du Congo: "L'agroforesterie est véritablement une solution"
Bassin du Congo: "L'agroforesterie est véritablement une solution"
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L'agroécologie a été mise en avant comme solution pour la souveraineté alimentaire du bassin du Congo lors d'une récente conférence. Pour Sputnik Afrique... 03.09.2026, Sputnik Afrique
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"La souveraineté alimentaire dans le bassin du Congo est possible"
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L'agroécologie a été mise en avant comme solution pour la souveraineté alimentaire du bassin du Congo lors d'une récente conférence. Pour Sputnik Afrique, Angelo Toueli, leader écologiste et social, coordonnateur de l'ONG Water Energy and Sustainable Development, a fait le point sur cette solution.
Retrouvez également dans cette émission:-Yamb Ntimba, économiste camerounais, sur l'appel du ministre camerounais du Commerce lancé aux entreprises à se connecter au système de paiement panafricain PAPSS;-Désiré Oubadjimdehba, spécialiste de l’histoire des relations internationales, sur les conséquences du conflit au Soudan pour le Tchad;-Le maintien du prix minimal au kilo du cacao et du café en Côte d'Ivoire.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Bassin du Congo: "L'agroforesterie est véritablement une solution"
L'agroécologie a été mise en avant comme solution pour la souveraineté alimentaire du bassin du Congo lors d'une récente conférence. Pour Sputnik Afrique, Angelo Toueli, leader écologiste et social, coordonnateur de l'ONG Water Energy and Sustainable Development, a fait le point sur cette solution.
"La souveraineté alimentaire dans le bassin du Congo est possible, simplement parce que nous avons des millions d'hectares de terre arable. Je crois que nous ne devons plus dépendre de l'extérieur, des importations, pour certains types de besoins alimentaires: le riz et autres. Malheureusement, c'est le cas. Et l'agroforesterie est véritablement une solution", a déclaré M.Toueli au micro de Zone de Contact.
"L'agroforesterie peut être une solution, mais il faudrait que des appuis arrivent et que, justement, avec la cyclisation foncière, l'accès aux titres fonciers, que ces petits paysans qui pratiquent l'agroforesterie aient de plus en plus de moyens pour pouvoir être performants dans ce qu'ils font déjà", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Yamb Ntimba, économiste camerounais, sur l'appel du ministre camerounais du Commerce lancé aux entreprises à se connecter au système de paiement panafricain PAPSS;
-Désiré Oubadjimdehba, spécialiste de l’histoire des relations internationales, sur les conséquences du conflit au Soudan pour le Tchad;
-Le maintien du prix minimal au kilo du cacao et du café en Côte d'Ivoire.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !