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Sécurité, frontières et souveraineté: les clés du réchauffement entre Bamako et Alger
Sécurité, frontières et souveraineté: les clés du réchauffement entre Bamako et Alger
Sputnik Afrique
Après plusieurs mois de tensions, Bamako et Alger ont engagé une nouvelle étape de leur dialogue. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert malien analyse... 02.09.2026, Sputnik Afrique
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Sécurité, frontières et souveraineté: les clés du réchauffement entre Bamako et Alger
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Après plusieurs mois de tensions, Bamako et Alger ont engagé une nouvelle étape de leur dialogue. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert malien analyse les enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques de cette normalisation ainsi que son importance pour la stabilité du Sahel.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous revenons sur la visite effectuée à Alger par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, porteur d'un message du Président Assimi Goïta adressé à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. À travers cette démarche, le chef du gouvernement malien a souligné la volonté manifeste des deux nations de dépasser les tensions passées pour bâtir un avenir commun fondé sur le respect mutuel et la non-ingérence, marquant ainsi une étape décisive dans la normalisation des relations bilatérales.Selon Abdoulaye Diallo, président fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, cette démarche dépasse largement le cadre d’une simple formalité diplomatique, notamment en raison des enjeux liés à la longue frontière commune et à la sécurité du nord du Mali.Pour l’expert, le dialogue entre Bamako et Alger démontre que les États africains peuvent eux-mêmes chercher des réponses à leurs crises, à travers la négociation, la médiation et la recherche d’intérêts communs, sans dépendre nécessairement d’une puissance extérieure. Une dynamique qui rejoint, selon lui, un principe devenu central dans les débats sur l’avenir du continent: “des solutions africaines aux problèmes africains”.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Sécurité, frontières et souveraineté: les clés du réchauffement entre Bamako et Alger
Après plusieurs mois de tensions, Bamako et Alger ont engagé une nouvelle étape de leur dialogue. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert malien analyse les enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques de cette normalisation ainsi que son importance pour la stabilité du Sahel.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain,
nous revenons sur la visite
effectuée à Alger par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, porteur d'un message du Président Assimi Goïta adressé à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. À travers cette démarche, le chef du gouvernement malien a souligné
la volonté manifeste des deux nations de dépasser les tensions passées pour bâtir un avenir commun fondé sur le respect mutuel et la non-ingérence, marquant ainsi une étape décisive dans la normalisation des relations bilatérales.
Selon Abdoulaye Diallo, président fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, cette démarche dépasse largement le cadre d’une simple formalité diplomatique, notamment en raison des enjeux liés à la longue frontière commune et à la sécurité du nord du Mali.
Pour l’expert, le dialogue entre Bamako et Alger démontre que les États africains peuvent eux-mêmes chercher des réponses à leurs crises, à travers la négociation, la médiation et la recherche d’intérêts communs, sans dépendre nécessairement d’une puissance extérieure. Une dynamique qui rejoint, selon lui, un principe devenu central dans les débats sur l’avenir du continent: “des solutions africaines aux problèmes africains”.
“La normalisation des relations entre le Mali et l’Algérie est un cas d’école qui illustre parfaitement la capacité des pays africains à résoudre leurs propres crises par le dialogue. Le processus a été mené par les acteurs eux-mêmes avec des médiations discrètes, d’autres pays comme le Togo ou le Congo, et non sous la pression d’une puissance extérieure. L’implication de la Russie, partenaire du Mali, a été un appui, mais la décision finale est restée entre les mains de Bamako et Alger. Cette crise et son dénouement montrent que le dialogue, même après des tensions vives, est la voie la plus efficace et durable pour préserver la stabilité régionale”, a conclu Abdoulaye Diallo.
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