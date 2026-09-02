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Mali: l’excision au cœur d’une nouvelle bataille pour le corps des filles
Mali: l’excision au cœur d’une nouvelle bataille pour le corps des filles
Sputnik Afrique
Depuis la mi-août 2026, des visuels faisant ouvertement la promotion de l’excision circulent sur les réseaux sociaux au Mali. La campagne est présentée sous le... 02.09.2026, Sputnik Afrique
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Mali: l’excision au cœur d’une nouvelle bataille pour le corps des filles
Sputnik Afrique
Depuis la mi-août 2026, des visuels faisant ouvertement la promotion de l’excision circulent sur les réseaux sociaux au Mali. La campagne est présentée sous le slogan «Oui à l’excision» et certains des visuels portent également des messages appelant à «protéger» cette pratique.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une question qui dépasse largement la simple polémique sur les réseaux sociaux: pourquoi l’excision continue-t-elle de diviser la société malienne et pourquoi sa défense provoque-t-elle aujourd’hui une telle indignation?C’est dans cette optique que nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Abdoulaye Diallo, président fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, chargé de communication du Collectif pour la refondation du Mali (COREMA).Selon lui, les auteurs de cette campagne ont d’autres ambitions: ils veulent détourner l’attention des Maliens, étant donné la période actuelle, délicate dans l’histoire du Sahel.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Mali: l’excision au cœur d’une nouvelle bataille pour le corps des filles
Depuis la mi-août 2026, des visuels faisant ouvertement la promotion de l’excision circulent sur les réseaux sociaux au Mali. La campagne est présentée sous le slogan "Oui à l’excision" et certains des visuels portent également des messages appelant à "protéger" cette pratique.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, une question qui dépasse largement la simple polémique sur les réseaux sociaux: pourquoi l’excision continue-t-elle de diviser la société malienne et pourquoi sa défense provoque-t-elle aujourd’hui une telle indignation?
C’est dans cette optique que nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Abdoulaye Diallo, président fondateur du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, chargé de communication du Collectif pour la refondation du Mali (COREMA).
Selon lui, les auteurs de cette campagne ont d’autres ambitions: ils veulent détourner l’attention des Maliens, étant donné la période actuelle, délicate dans l’histoire du Sahel.
“Il s'agissait d'une campagne d'opinion, mais mener cette campagne à une période particulièrement délicate de l'histoire du Sahel mène à beaucoup réfléchir. Il y a eu beaucoup d'analyses qui l'ont interprétée d'une autre manière. Pour certains, il s'agissait, bien sûr, de détourner l'attention afin de procéder à autre chose, pas forcément lié à cette campagne concernant la mutilation génitale ou l'excision”, affirme Abdoulaye Diallo au micro de Sputnik Afrique
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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