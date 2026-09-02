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"Être panafricaniste, c'est être sur la ligne rouge pour la souveraineté de l'Afrique "
"Être panafricaniste, c'est être sur la ligne rouge pour la souveraineté de l'Afrique "
Sputnik Afrique
Pour cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous explorons dans Pouls les enjeux de mémoire, d'identité et de souveraineté. Notre... 02.09.2026, Sputnik Afrique
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«Être panafricaniste, c'est être sur la ligne rouge pour la souveraineté de l'Afrique »
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Pour cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous explorons dans Pouls les enjeux de mémoire, d'identité et de souveraineté. Notre invité pour en parler est Amadou Sarr, panafricaniste radical.
Pour ce jeune chercheur sénégalais, cette journée ne doit pas se limiter à une simple commémoration mais aller au-delà.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Être panafricaniste, c'est être sur la ligne rouge pour la souveraineté de l'Afrique "
Pour cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous explorons dans Pouls les enjeux de mémoire, d'identité et de souveraineté. Notre invité pour en parler est Amadou Sarr, panafricaniste radical.
Pour ce jeune chercheur sénégalais, cette journée ne doit pas se limiter à une simple commémoration mais aller au-delà.
"Les afro-descendants aussi doivent retourner au continent, investir, travailler. Ce serait une très grande fierté. Si j'ai un conseil à donner à un jeune Africain: ne pas baisser les bras. Il faut toujours être sur le sommet, fournir des efforts. Finalement, ça viendra", estime le jeune militant.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify