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En mer Noire, "tout combat avec un adversaire occidental sera réglé en quelques dizaines de minutes"
En mer Noire, "tout combat avec un adversaire occidental sera réglé en quelques dizaines de minutes"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Cyrille De Lattre, le commandant de bord français à la retraite, actuellement analyste politique, géopolitique et... 02.09.2026, Sputnik Afrique
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En mer Noire, "tout combat avec un adversaire occidental sera réglé en quelques dizaines de minutes"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Cyrille De Lattre, le commandant de bord français à la retraite, actuellement analyste politique, géopolitique et militaire, compare les capacités de la marine américaine aux marines chinoise et russe, notamment en ce qui concerne les systèmes de lancement verticaux.
Cyrille De Lattre souligne que, ces dix dernières années, la Chine a considérablement progressé dans la conception et l’amélioration de ses systèmes de lancement vertical (VLS), devenant un concurrent sérieux de la puissance maritime américaine dans le Pacifique, tant en qualité qu’en quantité.À ses yeux, le complexe militaro‑industriel américain ne parvient plus à suivre le rythme chinois en construction navale, en particulier dans le domaine des sous‑marins, pour compenser la faiblesse de ses moyens de surface.Selon lui, une fois leurs missiles tirés, les navires américains doivent regagner le port le plus proche disposant des infrastructures nécessaires au rechargement des tubes VLS, car ni les bâtiments de surface ni les sous‑marins ne sont équipés de systèmes de rechargement intégrés. Cette contrainte réduit fortement leur efficacité au combat et les expose aux frappes balistiques chinoises et russes, d’autant que les ports disponibles dans le Pacifique sont limités.Concernant la Russie, l’analyste juge erronée toute comparaison basée uniquement sur le nombre de cellules VLS. Il met en avant:🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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En mer Noire, "tout combat avec un adversaire occidental sera réglé en quelques dizaines de minutes"
19:31 02.09.2026 (Mis à jour: 20:52 02.09.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Cyrille De Lattre, le commandant de bord français à la retraite, actuellement analyste politique, géopolitique et militaire, compare les capacités de la marine américaine aux marines chinoise et russe, notamment en ce qui concerne les systèmes de lancement verticaux.
Cyrille De Lattre souligne que, ces dix dernières années, la Chine a considérablement progressé dans la conception et l’amélioration de ses systèmes de lancement vertical (VLS), devenant un concurrent sérieux de la puissance maritime américaine dans le Pacifique, tant en qualité qu’en quantité.
À ses yeux, le complexe militaro‑industriel américain ne parvient plus à suivre le rythme chinois en construction navale, en particulier dans le domaine des sous‑marins, pour compenser la faiblesse de ses moyens de surface.
Selon lui, une fois leurs missiles tirés, les navires américains doivent regagner le port le plus proche disposant des infrastructures nécessaires au rechargement des tubes VLS, car ni les bâtiments de surface ni les sous‑marins ne sont équipés de systèmes de rechargement intégrés. Cette contrainte réduit fortement leur efficacité au combat et les expose aux frappes balistiques chinoises et russes, d’autant que les ports disponibles dans le Pacifique sont limités.
Concernant la Russie, l’analyste juge erronée toute comparaison basée uniquement sur le nombre de cellules VLS. Il met en avant:
la supériorité de la flotte sous‑marine russe par rapport à ses équivalents américains;
les procédures de rechargement des missiles Orechnik, Iskander et Kalibr, utilisés par les navires de surface et les sous‑marins russes.
"Dans cette configuration, si l’on rajoute les missiles hypersoniques Avangard, Zircon et Kinzhal à l’arsenal des marines russes en mer Baltique et en mer Noire, tout combat maritime avec un adversaire occidental sera réglé en quelques dizaines de minutes", a affirmé Cyrille De Lattre.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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