https://fr.sputniknews.africa/20260901/soyons-serieux-ce-nest-pas-le-methane-des-pets-des-vaches-qui-va-detruire-notre-alimentation-1088805300.html
"Soyons sérieux, ce n'est pas le méthane des pets des vaches qui va détruire notre alimentation"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le journaliste et auteur Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique les objectifs du plan des mondialistes visant à... 01.09.2026, Sputnik Afrique
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"Soyons sérieux, ce n'est pas le méthane des pets des vaches qui va détruire notre alimentation"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le journaliste et auteur Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique les objectifs du plan des mondialistes visant à réduire les émissions du méthane en détruisant les cheptels, en vue de lutter, selon eux, contre le réchauffement climatique.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin accuse certaines personnalités, comme John Kerry, de "prendre les gens pour des imbéciles" avec le CO₂, qui, il le rappelle, est indispensable à la vie. Il rappelle que ce gaz ne représente que 0,04% de l’atmosphère et que, selon lui, à 0,002%, "la nature meurt".Il s’interroge ensuite sur plusieurs incohérences:Selon notre invité, l’objectif serait de réduire les élevages locaux pour importer depuis le Brésil, l’Argentine ou la Nouvelle-Zélande des viandes contenant des produits toxiques interdits en Europe.Il dénonce également l’imposition d’insectes dans l’alimentation, qu’il interprète comme une tentative de "tuer les gens à petite dose" afin de réduire la population mondiale, "notamment en Afrique".Le journaliste estime que, si la protection des populations et de leur alimentation était vraiment l’objectif, il faudrait d’abord cesser les épandages de "chemtrails", qu’il accuse de polluer les sols, l’agriculture et l’élevage.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Soyons sérieux, ce n'est pas le méthane des pets des vaches qui va détruire notre alimentation"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le journaliste et auteur Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique les objectifs du plan des mondialistes visant à réduire les émissions du méthane en détruisant les cheptels, en vue de lutter, selon eux, contre le réchauffement climatique.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin accuse certaines personnalités, comme John Kerry, de "prendre les gens pour des imbéciles" avec le CO₂, qui, il le rappelle, est indispensable à la vie. Il rappelle que ce gaz ne représente que 0,04% de l’atmosphère et que, selon lui, à 0,002%, "la nature meurt".
Il s’interroge ensuite sur plusieurs incohérences:
Pourquoi Bill Gates, promoteur d’une "alimentation artificielle" et de "viandes à base de cellules cancéreuses", est-il devenu en 2021 le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis?
Pourquoi les Pays-Bas ont-ils détruit un tiers de leurs élevages?
Pourquoi le Conseil constitutionnel français a-t-il demandé de réduire les cheptels pour respecter les engagements de l’accord de Paris?
Pourquoi abat-on des animaux malades alors que, selon des vétérinaires, ils pourraient être soignés facilement?
Selon notre invité, l’objectif serait de réduire les élevages locaux pour importer depuis le Brésil, l’Argentine ou la Nouvelle-Zélande des viandes contenant des produits toxiques interdits en Europe.
Il dénonce également l’imposition d’insectes dans l’alimentation
, qu’il interprète comme une tentative de "tuer les gens à petite dose" afin de réduire la population mondiale, "notamment en Afrique".
Le journaliste estime que, si la protection
des populations et de leur alimentation était vraiment l’objectif, il faudrait d’abord cesser les épandages de "chemtrails", qu’il accuse de polluer les sols, l’agriculture et l’élevage.
"Toujours la même méthode: effrayer les populations - virus, réchauffement climatique, etc. Bientôt affamer les populations", a affirmé le journaliste.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
.
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