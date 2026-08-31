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L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi?

L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi?

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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Alhon Percival Dalanguere, président fondateur de l'Association des jeunes professionnels d'Afrique Centrale... 31.08.2026, Sputnik Afrique

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L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Alhon Percival Dalanguere, président fondateur de l'Association des jeunes professionnels d'Afrique Centrale, débat d'une question cruciale: l'intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour l'emploi des jeunes Africains?

L'intelligence artificielle transforme progressivement nos sociétés, nos entreprises et notre manière de travailler. Il identifie plusieurs secteurs déjà transformés par l'IA: Cependant, selon M.Dalanguere, les métiers comme le marketing, l'infographie, le secrétariat peuvent facilement être automatisés et, si la population ne s’y adapte pas, l'IA peut constituer une menace. Pour rester compétitifs, il appelle les jeunes à développer trois compétences clés:Face à cette révolution technologique, les gouvernements africains ont un rôle majeur à jouer pour préparer la jeunesse à cette nouvelle ère et éviter une aggravation du chômage. L'expert lance un appel pressant aux décideurs:

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