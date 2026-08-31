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L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi?
L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi?
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Alhon Percival Dalanguere, président fondateur de l'Association des jeunes professionnels d'Afrique Centrale... 31.08.2026, Sputnik Afrique
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L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi?
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Alhon Percival Dalanguere, président fondateur de l'Association des jeunes professionnels d'Afrique Centrale, débat d'une question cruciale: l'intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour l'emploi des jeunes Africains?
L'intelligence artificielle transforme progressivement nos sociétés, nos entreprises et notre manière de travailler. Il identifie plusieurs secteurs déjà transformés par l'IA: Cependant, selon M.Dalanguere, les métiers comme le marketing, l'infographie, le secrétariat peuvent facilement être automatisés et, si la population ne s’y adapte pas, l'IA peut constituer une menace. Pour rester compétitifs, il appelle les jeunes à développer trois compétences clés:Face à cette révolution technologique, les gouvernements africains ont un rôle majeur à jouer pour préparer la jeunesse à cette nouvelle ère et éviter une aggravation du chômage. L'expert lance un appel pressant aux décideurs:
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L’IA en Afrique: une chance à saisir ou un danger pour l'emploi?
Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Alhon Percival Dalanguere, président fondateur de l'Association des jeunes professionnels d'Afrique Centrale, débat d'une question cruciale: l'intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour l'emploi des jeunes Africains?
L'intelligence artificielle transforme progressivement nos sociétés, nos entreprises et notre manière de travailler.
"L'IA ne remplace pas l'être humain, elle permet à l'être humain de travailler de façon plus efficace. C'est une immense opportunité pour la jeunesse africaine", affirme l'expert.
Il identifie plusieurs secteurs déjà transformés par l'IA:
l'agriculture avec la Smart Agriculture, l'éducation avec le EdTech, la finance et le commerce en ligne. "Aujourd'hui, tu peux être en RCA et avoir ton entreprise qui fonctionne aux États-Unis. Ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises: tout le monde peut utiliser l'IA."
Cependant, selon M.Dalanguere, les métiers comme le marketing, l'infographie, le secrétariat peuvent facilement être automatisés et, si la population ne s’y adapte pas, l'IA peut constituer une menace. Pour rester compétitifs, il appelle les jeunes à développer trois compétences clés:
"La communication, la vente et l'apprentissage des IA génératives comme ChatGPT ou Gemini".
Face à cette révolution technologique, les gouvernements africains ont un rôle majeur à jouer pour préparer la jeunesse à cette nouvelle ère et éviter une aggravation du chômage. L'expert lance un appel pressant aux décideurs:
"Il faut mettre en place une politique d'inclusion des jeunes dans l'usage de l'IA et créer des filières universitaires dédiées. Sinon, d'ici 5 à 10 ans, le taux de chômage sera accru à un degré incommensurable".