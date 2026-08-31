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L’évolution du numérique, d’un point de vue institutionnel
L’évolution du numérique, d’un point de vue institutionnel
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, j’ai le plaisir et l’honneur de recevoir François Deloche, juriste international pour discuter des conséquences du... 31.08.2026, Sputnik Afrique
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"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes"
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Dans cette émission de Sans Détour, François Deloche, juriste international, revient sur les dérives du droit international sur fond de guerres en Iran et en Ukraine.
Les programmes de développement du numérique se sont accélérés depuis les années 2000 et furent largement poussés par les organes internationaux. Cela a commencé par des programmes sectoriels de numérisation des services publics de l’Etat et finalement l’ONU a adopté en 2023 un Pacte mondial numérique devant "définir des principes, des objectifs et des actions visant à promouvoir un avenir numérique", en accord avec le concept de développement durable et les droits de l’homme. Autrement dit, l’impulsion du tout-numérique est bien dans la logique globaliste. Or, les pays ne sont pas égaux devant le numérique, très peu peuvent revendiquer une souveraineté réelle en la matière et la numérisation des Etats devient aussi un enjeu géopolitique, qui ne laisse pas l’Afrique de côté. Désormais tous les domaines sont touchés et nous sommes passés du civil au militaire, avec les programmes de Palantir, utilisés par l’OTAN sur le front ukrainien, conduisant à l’augmentation des frappes sur des cibles civiles en Russie.Est-il possible de le réglementer sur le plan international ? Que reste-t-il de l’humanisme et de la morale ? Nous en parlons !► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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L’évolution du numérique, d’un point de vue institutionnel
11:08 31.08.2026 (Mis à jour: 11:13 31.08.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, j’ai le plaisir et l’honneur de recevoir François Deloche, juriste international pour discuter des conséquences du développement du numérique et de la militarisation du numérique.
Les programmes de développement du numérique se sont accélérés depuis les années 2000 et furent largement poussés par les organes internationaux. Cela a commencé par des programmes sectoriels de numérisation des services publics de l’Etat et finalement l’ONU a adopté en 2023 un Pacte mondial numérique devant "définir des principes, des objectifs et des actions visant à promouvoir un avenir numérique", en accord avec le concept de développement durable et les droits de l’homme.
Autrement dit, l’impulsion du tout-numérique est bien dans la logique globaliste. Or, les pays ne sont pas égaux devant le numérique, très peu peuvent revendiquer une souveraineté réelle en la matière et la numérisation des Etats devient aussi un enjeu géopolitique, qui ne laisse pas l’Afrique de côté. Désormais tous les domaines sont touchés et nous sommes passés du civil au militaire, avec les programmes de Palantir, utilisés par l’OTAN sur le front ukrainien, conduisant à l’augmentation des frappes sur des cibles civiles en Russie.
Est-il possible de le réglementer sur le plan international ? Que reste-t-il de l’humanisme et de la morale ? Nous en parlons !
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