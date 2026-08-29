https://fr.sputniknews.africa/20260829/ukraine-quand-la-grande-corruption-est-un-mecanisme-de-controle-des-elites-par-les-atlantistes-1088763103.html

Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes

Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute des scandales de corruption en Ukraine, qui ne semblent... 29.08.2026, Sputnik Afrique

2026-08-29T11:12+0200

2026-08-29T11:12+0200

2026-08-31T11:12+0200

sans détour

podcasts

corruption

lutte contre la corruption

conflit ukrainien

situation en ukraine

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1f/1088762935_95:0:1716:912_1920x0_80_0_0_6381d5e9a8e3048e4560ee61cbe07aee.jpg

Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute des scandales de corruption en Ukraine, qui ne semblent pas empêcher les Occidentaux de continuer à financer le conflit.

Pour Arnaud Develay, les scandales de corruption au plus haut des sphères dirigeantes ukrainiennes démontrent le sentiment d’impunité totale de ces élites:En ce sens, pour Arnaud Develay, le remplacement de la personne à la fonction présidentielle ne changera rien à la situation "tant que le modèle de grande corruption est celui qui prévaut pour la préservation des intérêts transnationaux".Mais cela n’empêche pas les Atlantistes de fournir le front: la Grande-Bretagne parle même de transmettre à Kiev la technologie des missiles franco-britanniques Scalp, augmentant les risques d’une confrontation directe avec la Russie.Pour Arnaud Develay,"la question sous-jacente, c'est la capacité d'essayer de maintenir une forme de contrôle -le contrôle de l'escalade en fait. La Russie a jusqu'à présent montré beaucoup de retenue, mais on est quand même forcé d'avouer qu'il peut toujours y avoir une erreur de calcul".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, corruption, lutte contre la corruption, conflit ukrainien, situation en ukraine, ukraine, аудио