https://fr.sputniknews.africa/20260829/ukraine-quand-la-grande-corruption-est-un-mecanisme-de-controle-des-elites-par-les-atlantistes-1088763103.html
Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes
Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute des scandales de corruption en Ukraine, qui ne semblent... 29.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-29T11:12+0200
2026-08-29T11:12+0200
2026-08-31T11:12+0200
sans détour
podcasts
corruption
lutte contre la corruption
conflit ukrainien
situation en ukraine
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1f/1088762935_95:0:1716:912_1920x0_80_0_0_6381d5e9a8e3048e4560ee61cbe07aee.jpg
Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute des scandales de corruption en Ukraine, qui ne semblent pas empêcher les Occidentaux de continuer à financer le conflit.
Pour Arnaud Develay, les scandales de corruption au plus haut des sphères dirigeantes ukrainiennes démontrent le sentiment d’impunité totale de ces élites:En ce sens, pour Arnaud Develay, le remplacement de la personne à la fonction présidentielle ne changera rien à la situation "tant que le modèle de grande corruption est celui qui prévaut pour la préservation des intérêts transnationaux".Mais cela n’empêche pas les Atlantistes de fournir le front: la Grande-Bretagne parle même de transmettre à Kiev la technologie des missiles franco-britanniques Scalp, augmentant les risques d’une confrontation directe avec la Russie.Pour Arnaud Develay,"la question sous-jacente, c'est la capacité d'essayer de maintenir une forme de contrôle -le contrôle de l'escalade en fait. La Russie a jusqu'à présent montré beaucoup de retenue, mais on est quand même forcé d'avouer qu'il peut toujours y avoir une erreur de calcul".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1f/1088762935_298:0:1514:912_1920x0_80_0_0_674baa6f0c671d9c2deb59316aa4ed9b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, corruption, lutte contre la corruption, conflit ukrainien, situation en ukraine, ukraine, аудио
podcasts, corruption, lutte contre la corruption, conflit ukrainien, situation en ukraine, ukraine, аудио
Ukraine: quand la grande corruption est un mécanisme de contrôle des élites par les Atlantistes
11:12 29.08.2026 (Mis à jour: 11:12 31.08.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute des scandales de corruption en Ukraine, qui ne semblent pas empêcher les Occidentaux de continuer à financer le conflit.
Pour Arnaud Develay, les scandales de corruption au plus haut des sphères dirigeantes ukrainiennes démontrent le sentiment d’impunité totale de ces élites:
"Tant qu'ils s'inscrivent dans un schéma global, qui permet de continuer le pillage du pays, dont ils sont censés représenter les intérêts, ils peuvent se servir à la marge, ils le savent très bien. C'est une règle, qui est non écrite, mais qui est parfaitement intégrée dans toutes les élites".
En ce sens, pour Arnaud Develay, le remplacement de la personne à la fonction présidentielle ne changera rien à la situation "tant que le modèle de grande corruption est celui qui prévaut pour la préservation des intérêts transnationaux".
Mais cela n’empêche pas les Atlantistes de fournir le front: la Grande-Bretagne parle même de transmettre à Kiev la technologie des missiles franco-britanniques Scalp, augmentant les risques d’une confrontation directe avec la Russie.
Pour Arnaud Develay,"la question sous-jacente, c'est la capacité d'essayer de maintenir une forme de contrôle -le contrôle de l'escalade en fait. La Russie a jusqu'à présent montré beaucoup de retenue, mais on est quand même forcé d'avouer qu'il peut toujours y avoir une erreur de calcul".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict