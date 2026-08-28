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Ukraine: La soumission entretient la corruption, donc la trahison
Ukraine: La soumission entretient la corruption, donc la trahison
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale : de l’indépendance à la dépendance de... 28.08.2026, Sputnik Afrique
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Ukraine: La soumission entretient la corrpuption, donc la trahison
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale : de l’indépendance à la dépendance de l’Ukraine, transfert par les Britanniques de la technologies des missiles longue portée à l’Ukraine et continuation de la politique du Roll Back contre la Russie.
Pour Karine Bechet, les trois fois en un millénaire où l’Ukraine a été indépendante de la Russie, elle a été instrumentalisée par les Européens contre la Russie, car "l'Ukraine n'avait pas de tradition étatique propre, pas de tradition politique propre".Ainsi, dès la chute de l’URSS, les anciennes républiques fédérées se tournent vers le maître:Le transfert par les Britanniques de la technologie des missiles franco-britanniques Scalp à l’Ukraine comporte des risques très importants, notamment de fuite de cette technologie. Sur fond de refus par les Américains de fournir la technologie des Patriots, Karine Bechet soulève la question :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Ukraine: La soumission entretient la corruption, donc la trahison
10:40 28.08.2026 (Mis à jour: 12:47 28.08.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale : de l’indépendance à la dépendance de l’Ukraine, transfert par les Britanniques de la technologie des missiles longue portée à l’Ukraine et continuation de la politique du Roll Back contre la Russie.
Pour Karine Bechet, les trois fois en un millénaire où l’Ukraine a été indépendante de la Russie, elle a été instrumentalisée par les Européens contre la Russie, car "l'Ukraine n'avait pas de tradition étatique propre, pas de tradition politique propre".
Ainsi, dès la chute de l’URSS, les anciennes républiques fédérées se tournent vers le maître:
"C'est-à-dire vers les États-Unis, vers ces élites globalistes, qui sont en Europe, et se détournent de la Russie. Elles sont aidées à cela. Et là, les institutions internationales vont jouer un rôle très important puisque, après la chute de l'URSS, les organisations internationales ont perdu la balance idéologique, qui maintenait un certain équilibre à l'intérieur. Il ne reste plus que le bloc des États-Unis, qui est dominant."
Le transfert par les Britanniques
de la technologie des missiles franco-britanniques Scalp à l’Ukraine comporte des risques très importants, notamment de fuite de cette technologie. Sur fond de refus par les Américains de fournir la technologie des Patriots, Karine Bechet soulève la question :
"Est-ce que par hasard, justement, la Grande-Bretagne et la France ne vont pas devoir jouer le rôle que, finalement les États-Unis n'ont pas envie de jouer, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur technologie ? Or, il faut bien donner cette technologie aux Ukrainiens, du point de vue des Atlantistes, puisque c'est difficile de fournir ces armes".
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