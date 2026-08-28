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Ukraine: La soumission entretient la corruption, donc la trahison

Ukraine: La soumission entretient la corruption, donc la trahison

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale : de l’indépendance à la dépendance de... 28.08.2026, Sputnik Afrique

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Ukraine: La soumission entretient la corrpuption, donc la trahison Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale : de l’indépendance à la dépendance de l’Ukraine, transfert par les Britanniques de la technologies des missiles longue portée à l’Ukraine et continuation de la politique du Roll Back contre la Russie.

Pour Karine Bechet, les trois fois en un millénaire où l’Ukraine a été indépendante de la Russie, elle a été instrumentalisée par les Européens contre la Russie, car "l'Ukraine n'avait pas de tradition étatique propre, pas de tradition politique propre".Ainsi, dès la chute de l’URSS, les anciennes républiques fédérées se tournent vers le maître:Le transfert par les Britanniques de la technologie des missiles franco-britanniques Scalp à l’Ukraine comporte des risques très importants, notamment de fuite de cette technologie. Sur fond de refus par les Américains de fournir la technologie des Patriots, Karine Bechet soulève la question :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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