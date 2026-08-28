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Sénégal: déclaration de patrimoine, ce que prévoit la réforme adoptée par les députés
Sénégal: déclaration de patrimoine, ce que prévoit la réforme adoptée par les députés
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Au Sénégal,la loi portant déclaration du patrimoine a été adoptée par les députés. Une réforme qui touche directement à la transparence de la vie publique au... 28.08.2026, Sputnik Afrique
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Sénégal : déclaration de patrimoine, ce que prévoit la réforme adoptée par les députés
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Au Sénégal,la loi portant déclaration du patrimoine a été adoptée par les députés. Une réforme qui touche directement à la transparence de la vie publique au Sénégal: la déclaration et la publicité du patrimoine des plus hautes autorités de l’État.
Au programme de cet épisode,nous partons au Sénégal où la loi portant déclaration de patrimoine a été adoptée par les députés.Derrière cette réforme plusieurs questions suscitent l’enthousiasme de la population sénégalaise: comment garantir que l'exercice des plus hautes responsabilités de l'État s'accompagne d'une véritable obligation de transparence? Qui vérifie les déclarations? Quels biens doivent être déclarés ? Comment contrôler une éventuelle évolution du patrimoine? Et quelles conséquences prévoir en cas de déclaration inexacte ou de refus de se conformer à l'obligation?Pour répondre à cette panoplie de questions,nous nous entretenons avec Demba Moussa Dembélé,économiste et chercheur sénégalais ,président de l’Africaine de recherche et de coopération pour l’appui au développement.Pour l'économiste,derrière la réforme se cache en réalité la confiance que la population accorde à ses élus concernant la gestion des biens publics.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Sénégal: déclaration de patrimoine, ce que prévoit la réforme adoptée par les députés
10:00 28.08.2026 (Mis à jour: 10:10 28.08.2026)
Au Sénégal,la loi portant déclaration du patrimoine a été adoptée par les députés. Une réforme qui touche directement à la transparence de la vie publique au Sénégal: la déclaration et la publicité du patrimoine des plus hautes autorités de l’État.
Au programme de cet épisode,nous partons au Sénégal où la loi portant déclaration de patrimoine a été adoptée par les députés.
Derrière cette réforme plusieurs questions suscitent l’enthousiasme de la population sénégalaise: comment garantir que l'exercice des plus hautes responsabilités de l'État s'accompagne d'une véritable obligation de transparence? Qui vérifie les déclarations? Quels biens doivent être déclarés ? Comment contrôler une éventuelle évolution du patrimoine? Et quelles conséquences prévoir en cas de déclaration inexacte ou de refus de se conformer à l'obligation?
Pour répondre à cette panoplie de questions,nous nous entretenons avec Demba Moussa Dembélé,économiste et chercheur sénégalais ,président de l’Africaine de recherche et de coopération pour l’appui au développement.
Pour l'économiste,derrière la réforme se cache en réalité la confiance que la population accorde à ses élus concernant la gestion des biens publics.
“Il faut que les gens qui gèrent les biens, qui exercent des fonctions, soient des gens propres. Et que la population qui les a élus sache que ce sont des gens qui sont propres, qui vont bien gérer les biens dans leur intérêt”, souligne Demba Moussa Dembélé
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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