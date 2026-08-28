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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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Quels enjeux autour des ressources du Sahara occidental?
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Le Maroc veut-il profiter du second mandat de Donald Trump pour renforcer sa position au Sahara occidental? Oubi Bouchraya Bachir, conseiller spécial du... 28.08.2026, Sputnik Afrique
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Quels enjeux autour des ressources du Sahara occidental?
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Le Maroc veut-il profiter du second mandat de Donald Trump pour renforcer sa position au Sahara occidental? Oubi Bouchraya Bachir, conseiller spécial du Président sahraoui chargé des ressources naturelles et des affaires juridiques, analyse la décision de Rabat de baptiser du nom de Donald Trump l’autoroute longeant la mine de phosphate de Boukraa.
Selon lui, cette initiative a une dimension à la fois symbolique et économique :Il revient également sur la normalisation entre le Maroc et Israël et sur l’arrivée progressive d’entreprises et d’investisseurs israéliens au Sahara occidental.​🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Quels enjeux autour des ressources du Sahara occidental?

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Le Maroc veut-il profiter du second mandat de Donald Trump pour renforcer sa position au Sahara occidental? Oubi Bouchraya Bachir, conseiller spécial du Président sahraoui chargé des ressources naturelles et des affaires juridiques, analyse la décision de Rabat de baptiser du nom de Donald Trump l’autoroute longeant la mine de phosphate de Boukraa.
Selon lui, cette initiative a une dimension à la fois symbolique et économique :
"Le côté pratique est dans le fait que le Maroc veut saisir cette occasion pour encourager l'administration américaine à faire plus d'investissements dans les territoires occupés."
Il revient également sur la normalisation entre le Maroc et Israël et sur l’arrivée progressive d’entreprises et d’investisseurs israéliens au Sahara occidental.
"Les investissements des entreprises israéliennes qui s'implantent petit à petit au Sahara occidental et l'acquisition de terres par des hommes d'affaires israéliens, confirme une tendance et une réalité..."
​🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
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