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Quels enjeux autour des ressources du Sahara occidental?

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Le Maroc veut-il profiter du second mandat de Donald Trump pour renforcer sa position au Sahara occidental? Oubi Bouchraya Bachir, conseiller spécial du... 28.08.2026, Sputnik Afrique

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Quels enjeux autour des ressources du Sahara occidental? Sputnik Afrique Le Maroc veut-il profiter du second mandat de Donald Trump pour renforcer sa position au Sahara occidental? Oubi Bouchraya Bachir, conseiller spécial du Président sahraoui chargé des ressources naturelles et des affaires juridiques, analyse la décision de Rabat de baptiser du nom de Donald Trump l’autoroute longeant la mine de phosphate de Boukraa.

Selon lui, cette initiative a une dimension à la fois symbolique et économique :Il revient également sur la normalisation entre le Maroc et Israël et sur l’arrivée progressive d’entreprises et d’investisseurs israéliens au Sahara occidental.​🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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