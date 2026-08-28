https://fr.sputniknews.africa/20260828/mali-algerie-vers-une-nouvelle-architecture-geopolitique-en-afrique--1088701304.html

Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique?

Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique?

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Badou S Koba, spécialiste malien des questions sécuritaires et géopolitiques, décrypte les enjeux... 28.08.2026, Sputnik Afrique

2026-08-28T15:27+0200

2026-08-28T15:27+0200

2026-08-28T15:27+0200

tandem

podcasts

mali

algérie

géopolitique

enjeu

abdoulaye maïga

alliance des états du sahel (aes)

ressources naturelles

puissances étrangères

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1c/1088701437_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_5f8a950e54f6ed219b39b2dc6b5bf600.jpg

Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Badou S Koba, spécialiste malien des questions sécuritaires et géopolitiques, décrypte les enjeux de la visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger.

Badou S Koba rappelle que le général Tchiani a obtenu des promesses concrètes : construction d’une centrale électrique financée à hauteur de 50 milliards de francs CFA, ainsi que des projets d’infrastructures hydroélectriques et gazières visant à créer une synergie entre le pétrole nigérien et algérien pour des bénéfices partagés. Il cite également le chemin de fer transsaharien et la route transsaharienne comme éléments clés de cette dynamique.Concernant les déclarations d’Abdoulaye Maïga, Badou S Koba souligne que l’Algérie et le Mali ont combattu ensemble le colonialisme et ont choisi de poursuivre un chemin commun, tracé depuis longtemps, en travaillant conjointement et sans ingérence dans leurs affaires intérieures respectives.Enfin, l’analyste insiste sur le fait que les pays occidentaux ont plus que jamais besoin de l’Algérie pour son gaz et son pétrole. Ils dépendent également des pays de l’AES, riches en pétrole, gaz, uranium, or et lithium. Si ces ressources sont mutualisées, cela pèsera lourdement dans les relations internationales.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

mali

algérie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, mali, algérie, géopolitique, enjeu, abdoulaye maïga, alliance des états du sahel (aes), ressources naturelles, puissances étrangères, occident, аудио