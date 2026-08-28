https://fr.sputniknews.africa/20260828/mali-algerie-vers-une-nouvelle-architecture-geopolitique-en-afrique--1088701304.html
Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique?
Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Badou S Koba, spécialiste malien des questions sécuritaires et géopolitiques, décrypte les enjeux... 28.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-28T15:27+0200
2026-08-28T15:27+0200
2026-08-28T15:27+0200
tandem
podcasts
mali
algérie
géopolitique
enjeu
abdoulaye maïga
alliance des états du sahel (aes)
ressources naturelles
puissances étrangères
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1c/1088701437_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_5f8a950e54f6ed219b39b2dc6b5bf600.jpg
Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Badou S Koba, spécialiste malien des questions sécuritaires et géopolitiques, décrypte les enjeux de la visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger.
Badou S Koba rappelle que le général Tchiani a obtenu des promesses concrètes : construction d’une centrale électrique financée à hauteur de 50 milliards de francs CFA, ainsi que des projets d’infrastructures hydroélectriques et gazières visant à créer une synergie entre le pétrole nigérien et algérien pour des bénéfices partagés. Il cite également le chemin de fer transsaharien et la route transsaharienne comme éléments clés de cette dynamique.Concernant les déclarations d’Abdoulaye Maïga, Badou S Koba souligne que l’Algérie et le Mali ont combattu ensemble le colonialisme et ont choisi de poursuivre un chemin commun, tracé depuis longtemps, en travaillant conjointement et sans ingérence dans leurs affaires intérieures respectives.Enfin, l’analyste insiste sur le fait que les pays occidentaux ont plus que jamais besoin de l’Algérie pour son gaz et son pétrole. Ils dépendent également des pays de l’AES, riches en pétrole, gaz, uranium, or et lithium. Si ces ressources sont mutualisées, cela pèsera lourdement dans les relations internationales.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
mali
algérie
occident
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1c/1088701437_0:0:1070:804_1920x0_80_0_0_ff79297df646fa6aadcd5ef89dc40edf.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
podcasts, mali, algérie, géopolitique, enjeu, abdoulaye maïga, alliance des états du sahel (aes), ressources naturelles, puissances étrangères, occident, аудио
podcasts, mali, algérie, géopolitique, enjeu, abdoulaye maïga, alliance des états du sahel (aes), ressources naturelles, puissances étrangères, occident, аудио
Mali-Algérie: vers une nouvelle architecture géopolitique en Afrique?
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Badou S Koba, spécialiste malien des questions sécuritaires et géopolitiques, décrypte les enjeux de la visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger.
Badou S Koba rappelle que le général Tchiani a obtenu des promesses concrètes : construction d’une centrale électrique financée à hauteur de 50 milliards de francs CFA, ainsi que des projets d’infrastructures hydroélectriques et gazières visant à créer une synergie entre le pétrole nigérien et algérien pour des bénéfices partagés. Il cite également le chemin de fer transsaharien et la route transsaharienne comme éléments clés de cette dynamique.
"Donc c’est un projet qui montre vraiment que les pays de l’AES et l’Algérie sont en train d’inscrire une nouvelle dynamique et, au nom des relations internationales, de donner une impulsion nouvelle et rénovatrice à l’Afrique, parce que l’AES démontre que c’est dans l’union que réside la force."
Concernant les déclarations d’Abdoulaye Maïga, Badou S Koba souligne que l’Algérie et le Mali ont combattu ensemble le colonialisme et ont choisi de poursuivre un chemin commun, tracé depuis longtemps, en travaillant conjointement et sans ingérence dans leurs affaires intérieures respectives.
Enfin, l’analyste insiste sur le fait que les pays occidentaux ont plus que jamais besoin de l’Algérie pour son gaz et son pétrole
. Ils dépendent également des pays de l’AES, riches en pétrole, gaz, uranium, or et lithium. Si ces ressources sont mutualisées, cela pèsera lourdement dans les relations internationales.
"La nouvelle dynamique tissée à Bamako est en passe de se concrétiser avec la promotion du rapprochement entre le Mali et tous ses voisins, entre les pays africains, et avec certaines chancelleries occidentales qui ont fait preuve de compréhension."
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.