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Jeunesse malienne: entre espoir, désillusion et quête d’avenir

Jeunesse malienne: entre espoir, désillusion et quête d’avenir

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"Vous terminez avec votre licence, votre master… et on vous demande 10 ans d’expérience." Au Mali, la jeunesse représente une grande partie de la population et... 28.08.2026, Sputnik Afrique

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Jeunesse malienne: entre espoir, désillusion et quête d’avenir Sputnik Afrique Dans ce nouveau numéro de Tandem, Issiaka Coulibaly reçoit le sociologue Dr Hama Yalcouyé pour décrypter les espoirs, les frustrations et les défis d’une jeunesse malienne qui n’est pas seulement l’avenir du pays… mais aussi son présent.

Mais entre chômage, précarité, inégalités, migration et perte de repères, des questions se posent: Dans ce nouveau numéro de Tandem, Issiaka Coulibaly reçoit le sociologue Dr Hama Yalcouyé pour décrypter les espoirs, les frustrations et les défis d’une jeunesse malienne qui n’est pas seulement l’avenir du pays… mais aussi son présent.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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