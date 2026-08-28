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Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle la cybercriminalité en Afrique?
Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle la cybercriminalité en Afrique?
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Selon le rapport African Cyberthreat Assessment Report 2026 d’Interpol, l’intelligence artificielle était impliquée dans 55% des cas de cybercriminalité... 28.08.2026, Sputnik Afrique
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Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle la cybercriminalité en Afrique?
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Selon le rapport African Cyberthreat Assessment Report 2026 d’Interpol, l’intelligence artificielle était impliquée dans 55% des cas de cybercriminalité observés en 2025 dans 35 pays africains ayant participé à l’étude.
Au programme de cet épisode de L’Étendard, une question qui concerne désormais aussi bien les gouvernements que les entreprises et les simples citoyens: comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle la cybercriminalité en Afrique?Pour mettre en lumière cette question,nous recevons dans le podcast L'Étendard Jacqueline Konaté, enseignante-chercheuse en informatique et directrice du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali.Selon la chercheuse, le véritable problème de la cybercriminalité en Afrique, ce n’est pas l’intelligence artificielle mais sa capacité qui se manifeste par son usage.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle la cybercriminalité en Afrique?
Selon le rapport African Cyberthreat Assessment Report 2026 d’Interpol, l’intelligence artificielle était impliquée dans 55% des cas de cybercriminalité observés en 2025 dans 35 pays africains ayant participé à l’étude.
Au programme de cet épisode de L’Étendard, une question qui concerne désormais aussi bien les gouvernements que les entreprises et les simples citoyens: comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle la cybercriminalité en Afrique?
Pour mettre en lumière cette question,nous recevons dans le podcast L'Étendard Jacqueline Konaté, enseignante-chercheuse en informatique et directrice du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali.
Selon la chercheuse, le véritable problème de la cybercriminalité en Afrique, ce n’est pas l’intelligence artificielle mais sa capacité qui se manifeste par son usage.
“Ce n'est pas l'IA qui est, en elle-même, mise en cause, mais c'est son potentiel, sa capacité de multiplier des attaques, qui est vraiment utilisé par les cybercriminels. Ceux qui ne sont pas de ce bord vont utiliser les mêmes capacités pour faire du bien, mais ceux qui sont du bord du mal vont l'utiliser également pour démultiplier les attaques. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait comprendre”, affirme Jacqueline Konaté au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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