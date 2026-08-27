Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Convergence Amara
Le podcast qui met l’expertise centrafricaine au cœur des enjeux africains. Décryptages sans filtre, géopolitique internationale et regards croisés: une bouffée d’air frais pour comprendre l’Afrique d’aujourd’hui, où les voix de Centrafrique portent et résonnent sur tout le continent.
https://fr.sputniknews.africa/20260827/vers-une-agriculture-durable-en-republique-centrafricaine-tradition-et-innovation-1088668904.html
Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation
Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation
Sputnik Afrique
Dans cette émission spéciale de Convergence Amara, nous recevons Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson, ingénieur agronome et expert en élevage et environnement... 27.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-27T14:49+0200
2026-08-27T14:49+0200
convergence amara
podcasts
agriculture
innovations
traditions
république centrafricaine
climat
santé
réchauffement climatique
approche
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1b/1088669064_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3fecea1dc69197727ae3a0bc05ed8cdf.jpg
Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation
Sputnik Afrique
Dans cette émission spéciale de Convergence Amara, nous recevons Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson, ingénieur agronome et expert en élevage et environnement, pour décrypter les enjeux de l’agriculture en RCA et les impacts du brûlis sur le climat et la santé.
Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson définit l’agriculture comme " l’ensemble des activités développées par l’homme qui consiste à produire les végétaux ainsi que les animaux afin de satisfaire les besoins alimentaires de l’homme ", et précise que l’agriculture " sur brûlis " désigne les pratiques de défrichement suivies de la combustion de la végétation pour préparer les parcelles à la culture.Il rappelle que le brûlis est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre, principalement de CO₂, qui s’accumule dans la basse atmosphère (troposphère) et contribue au réchauffement climatique.Selon lui, ces émissions entraînent notamment:Pour y remédier, l’ingénieur agronome indique que la seule technique actuellement recommandée aux agriculteurs est l’"agriculture intelligente, respectueuse", une approche qui vise à éviter le brûlis et, à long terme, à mettre en place une agriculture intégrée.
république centrafricaine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Jérémie Walanda Yandia
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088384993_0:0:640:640_100x100_80_0_0_466565cc92fbd93bc0de58475c12e96d.jpg
Jérémie Walanda Yandia
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088384993_0:0:640:640_100x100_80_0_0_466565cc92fbd93bc0de58475c12e96d.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1b/1088669064_106:0:1066:720_1920x0_80_0_0_92b0605631ff76a89b801b16393eeae3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, agriculture, innovations, traditions, république centrafricaine, climat, santé, réchauffement climatique, approche, pollution, аудио
podcasts, agriculture, innovations, traditions, république centrafricaine, climat, santé, réchauffement climatique, approche, pollution, аудио

Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation

14:49 27.08.2026
Convergence Amara
Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation
S'abonner
- Sputnik Afrique
Jérémie Walanda Yandia
Tous les articles
Dans cette émission spéciale de Convergence Amara, nous recevons Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson, ingénieur agronome et expert en élevage et environnement, pour décrypter les enjeux de l’agriculture en RCA et les impacts du brûlis sur le climat et la santé.
Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson définit l’agriculture comme " l’ensemble des activités développées par l’homme qui consiste à produire les végétaux ainsi que les animaux afin de satisfaire les besoins alimentaires de l’homme ", et précise que l’agriculture " sur brûlis " désigne les pratiques de défrichement suivies de la combustion de la végétation pour préparer les parcelles à la culture.
Il rappelle que le brûlis est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre, principalement de CO₂, qui s’accumule dans la basse atmosphère (troposphère) et contribue au réchauffement climatique.
Selon lui, ces émissions entraînent notamment:
une aggravation du réchauffement de l’atmosphère;
l’apparition ou l’aggravation de maladies respiratoires liées à la pollution de l’air.
Pour y remédier, l’ingénieur agronome indique que la seule technique actuellement recommandée aux agriculteurs est l’"agriculture intelligente, respectueuse", une approche qui vise à éviter le brûlis et, à long terme, à mettre en place une agriculture intégrée.
"Donc l'agriculture intégrée, c'est une méthode qui prend en compte la production animale et en même temps la production végétale."
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала