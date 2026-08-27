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Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation

Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation

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Dans cette émission spéciale de Convergence Amara, nous recevons Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson, ingénieur agronome et expert en élevage et environnement... 27.08.2026, Sputnik Afrique

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Vers une agriculture durable en République centrafricaine: tradition et innovation Sputnik Afrique Dans cette émission spéciale de Convergence Amara, nous recevons Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson, ingénieur agronome et expert en élevage et environnement, pour décrypter les enjeux de l’agriculture en RCA et les impacts du brûlis sur le climat et la santé.

Sango Gabia Tony Kenneth Jefferson définit l’agriculture comme " l’ensemble des activités développées par l’homme qui consiste à produire les végétaux ainsi que les animaux afin de satisfaire les besoins alimentaires de l’homme ", et précise que l’agriculture " sur brûlis " désigne les pratiques de défrichement suivies de la combustion de la végétation pour préparer les parcelles à la culture.Il rappelle que le brûlis est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre, principalement de CO₂, qui s’accumule dans la basse atmosphère (troposphère) et contribue au réchauffement climatique.Selon lui, ces émissions entraînent notamment:Pour y remédier, l’ingénieur agronome indique que la seule technique actuellement recommandée aux agriculteurs est l’"agriculture intelligente, respectueuse", une approche qui vise à éviter le brûlis et, à long terme, à mettre en place une agriculture intégrée.

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