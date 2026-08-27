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"Les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis dans le domaine des achats militaires"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, revient sur les raisons du... 27.08.2026, Sputnik Afrique
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"Les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis dans le domaine des achats militaires"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, revient sur les raisons du limogeage du ministre ukrainien de la Défense.
Pourquoi Mykhailo Fedorov a-t-il été écarté du ministère ukrainien de la Défense seulement sept mois après sa nomination? Pour Me Alain Duflot, l'explication ne se trouve pas dans un désaccord avec l'ancien commandant en chef Oleksandr Syrskyi.Selon l'analyste, Fedorov aurait tenté de réformer les mécanismes d'acquisition de matériel militaire afin de rendre les procédures plus transparentes et de réduire les risques de corruption.Dans le même sens, il souligne que "les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis notamment dans le domaine des achats militaires", un secteur qui concentre d'importants flux financiers liés à l'effort de guerre.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis dans le domaine des achats militaires"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, revient sur les raisons du limogeage du ministre ukrainien de la Défense.
Pourquoi Mykhailo Fedorov a-t-il été écarté du ministère ukrainien de la Défense seulement sept mois après sa nomination? Pour Me Alain Duflot, l'explication ne se trouve pas dans un désaccord avec l'ancien commandant en chef Oleksandr Syrskyi.
"Le limogeage de Fedorov (...) n’a pas pour cause un prétendu désaccord avec le commandant en chef Syrskyi. L’explication est à chercher ailleurs et est étroitement liée au système de la commande publique militaire et à la place et à la popularité grandissante de Fedorov au sein de l’opinion publique", affirme-t-il à Radio Sputnik Afrique.
Selon l'analyste, Fedorov aurait tenté de réformer les mécanismes d'acquisition de matériel militaire
afin de rendre les procédures plus transparentes et de réduire les risques de corruption.
"Fedorov a voulu imposer un système de commande publique moins opaque et réduisant les possibilités d’interventions individuelles au sein de l’administration", explique Me Duflot. Une démarche qui, selon lui, aurait remis en cause certains intérêts déjà établis dans le secteur.
Dans le même sens, il souligne que "les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis notamment dans le domaine des achats militaires", un secteur qui concentre d'importants flux financiers liés à l'effort de guerre.
Pour l'expert, la décision de Volodymyr Zelensky revêt également une dimension politique. "Zelensky, en se séparant de Fedorov, a voulu lancer un signal à l’égard notamment de l’UE et des dignitaires du régime", estime-t-il, ajoutant que cette décision visait à démontrer qu'il demeure "le maître à bord".
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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