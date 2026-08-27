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"Les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis dans le domaine des achats militaires"

"Les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis dans le domaine des achats militaires"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, revient sur les raisons du... 27.08.2026, Sputnik Afrique

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"Les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis dans le domaine des achats militaires" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, revient sur les raisons du limogeage du ministre ukrainien de la Défense.

Pourquoi Mykhailo Fedorov a-t-il été écarté du ministère ukrainien de la Défense seulement sept mois après sa nomination? Pour Me Alain Duflot, l'explication ne se trouve pas dans un désaccord avec l'ancien commandant en chef Oleksandr Syrskyi.Selon l'analyste, Fedorov aurait tenté de réformer les mécanismes d'acquisition de matériel militaire afin de rendre les procédures plus transparentes et de réduire les risques de corruption.Dans le même sens, il souligne que "les réformes de Fedorov menaçaient les intérêts établis notamment dans le domaine des achats militaires", un secteur qui concentre d'importants flux financiers liés à l'effort de guerre.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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