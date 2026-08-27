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La langue russe, une langue qui ouvre des portes à la jeunesse africaine

La langue russe, une langue qui ouvre des portes à la jeunesse africaine

Sputnik Afrique

Selon les données officielles de l'agence d'État Rossotroudnitchestvo et du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie, le russe est enseigné et... 27.08.2026, Sputnik Afrique

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La langue russe, une langue qui ouvre des portes à la jeunesse africaine Sputnik Afrique Selon les données officielles de l'agence d'État Rossotroudnitchestvo et du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie, le russe est enseigné et étudié de manière structurée dans plus de 20 à 28 pays africains. Ce réseau académique et culturel se développe à travers différentes structures d'apprentissage sur le continent.

Au programme de ce numéro de L’Étendard, une question qui intéresse de plus en plus de jeunes, d’étudiants et de professionnels africains: apprendre le russe, pourquoi faire? Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique la directrice de la Maison russe de Brazzaville, en République du Congo, Maria Fakhroutdinova.Selon la directrice, la langue russe est un outil que les jeunes Africains peuvent utiliser pour s'épanouir dans plusieurs domaines de la vie.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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