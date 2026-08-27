https://fr.sputniknews.africa/20260827/jackson-tshisekedi-mutambayiun-pays-sans-culture-cest-un-pays-perdu-1088675878.html

Jackson Tshisekedi Mutambayi:"Un pays sans culture, c'est un pays perdu"

Jackson Tshisekedi Mutambayi:"Un pays sans culture, c'est un pays perdu"

Sputnik Afrique

Le Festival Congo Photo International s’est ouvert le 22 août à Kinshasa, sur le thème "Mémoire en lumière: de l’ombre coloniale à la vision contemporaine"... 27.08.2026, Sputnik Afrique

2026-08-27T17:32+0200

2026-08-27T17:32+0200

2026-08-27T18:32+0200

boussole du continent

podcasts

culture

photo

festival

république démocratique du congo (rdc)

histoire

avenir

mémoire

patrimoine culturel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/1b/1088676049_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_938a7f8029af3c614ffe0f9fef1e70ae.jpg

Jackson Tshisekedi Mutambayi:"Un pays sans culture, c'est un pays perdu" Sputnik Afrique Le Festival Congo Photo International s’est ouvert le 22 août à Kinshasa, sur le thème "Mémoire en lumière: de l’ombre coloniale à la vision contemporaine". Artistes et photographes de plusieurs pays y participent. Nous recevons son initiateur, Jackson Tshisekedi Mutambayi, artiste visuel et enseignant à l’académie des Beaux-arts de Kinshasa.

Jackson Tshisekedi Mutambayi rappelle que la photographie est omniprésente dans la vie quotidienne, bien au-delà des simples selfies, et justifie la création d’un événement dédié spécifiquement à la photographie: une plateforme pour les photographes et pour le public congolais.L’exposition retrace l’histoire de la photographie congolaise depuis l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui, avec pour ambition de permettre aux Congolais de se réapproprier leur mémoire et de construire leur avenir.Artiste visuel congolais invite les photographes à:Il estime qu’il est temps de "se réveiller", de prendre conscience du potentiel de la photographie et de poser les bons actes pour avancer.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

John Busomoke https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg

John Busomoke https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

John Busomoke https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg

podcasts, culture, photo, festival, république démocratique du congo (rdc), histoire, avenir, mémoire, patrimoine culturel, héritage, аудио