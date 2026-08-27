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Jackson Tshisekedi Mutambayi:"Un pays sans culture, c'est un pays perdu"
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Sputnik Afrique
Le Festival Congo Photo International s’est ouvert le 22 août à Kinshasa, sur le thème "Mémoire en lumière: de l’ombre coloniale à la vision contemporaine"... 27.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-27T17:32+0200
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Jackson Tshisekedi Mutambayi:"Un pays sans culture, c'est un pays perdu"
Sputnik Afrique
Le Festival Congo Photo International s’est ouvert le 22 août à Kinshasa, sur le thème "Mémoire en lumière: de l’ombre coloniale à la vision contemporaine". Artistes et photographes de plusieurs pays y participent. Nous recevons son initiateur, Jackson Tshisekedi Mutambayi, artiste visuel et enseignant à l’académie des Beaux-arts de Kinshasa.
Jackson Tshisekedi Mutambayi rappelle que la photographie est omniprésente dans la vie quotidienne, bien au-delà des simples selfies, et justifie la création d’un événement dédié spécifiquement à la photographie: une plateforme pour les photographes et pour le public congolais.L’exposition retrace l’histoire de la photographie congolaise depuis l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui, avec pour ambition de permettre aux Congolais de se réapproprier leur mémoire et de construire leur avenir.Artiste visuel congolais invite les photographes à:Il estime qu’il est temps de "se réveiller", de prendre conscience du potentiel de la photographie et de poser les bons actes pour avancer.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.
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Jackson Tshisekedi Mutambayi:"Un pays sans culture, c'est un pays perdu"
17:32 27.08.2026 (Mis à jour: 18:32 27.08.2026)
Le Festival Congo Photo International s’est ouvert le 22 août à Kinshasa, sur le thème "Mémoire en lumière: de l’ombre coloniale à la vision contemporaine". Artistes et photographes de plusieurs pays y participent. Nous recevons son initiateur, Jackson Tshisekedi Mutambayi, artiste visuel et enseignant à l’académie des Beaux-arts de Kinshasa.
Jackson Tshisekedi Mutambayi rappelle que la photographie est omniprésente dans la vie quotidienne, bien au-delà des simples selfies, et justifie la création d’un événement dédié spécifiquement à la photographie: une plateforme pour les photographes et pour le public congolais.
"La photographie accompagne l’être humain dès sa naissance jusqu’à sa mort."
L’exposition retrace l’histoire de la photographie congolaise depuis l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui, avec pour ambition de permettre aux Congolais de se réapproprier leur mémoire et de construire leur avenir.
"Un peuple sans référence n’a pas d’avenir. Un peuple sans identité n’a pas de considérations dans le monde. […] Notre mémoire a été longtemps caché. On n'a pas jusqu'aujourd'hui accès à ces mémoires pour pouvoir s'identifier, se questionner sur sa vie. Cette vie passée et comment est-ce qu'il peut projeter l'avenir. Et ça, c'était notre préoccupation."
Artiste visuel congolais invite les photographes à:
découvrir et affirmer leur statut de professionnels,
utiliser la photographie non seulement pour enregistrer le quotidien, mais aussi pour réfléchir, penser et faire évoluer la société.
Il estime qu’il est temps de "se réveiller", de prendre conscience du potentiel de la photographie et de poser les bons actes pour avancer.
"La raison de notre présence, c'est de faire connaître aux gens qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose. On peut réfléchir, on peut penser, on peut changer de choses avec seulement cette photographique et d'autres. Le faire seulement pour enregistrer ou bien enregistrer les événements quotidiens."
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.