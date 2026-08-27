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Institutions de Bretton Woods et l'Afrique: héritage colonial ou levier de développement?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, René Ndouma Fils, docteur en sciences de gestion, spécialiste camerounais de finance digitale, dresse un bilan... 27.08.2026, Sputnik Afrique
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Institutions de Bretton Woods et l'Afrique: héritage colonial ou levier de développement?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, René Ndouma Fils, docteur en sciences de gestion, spécialiste camerounais de finance digitale, dresse un bilan critique des institutions de Bretton Woods sur le continent africain, près d’un siècle après leur création.
René Ndouma Fils rappelle que ces institutions, créées en 1944, visaient avant tout la reconstruction et le développement des pays occidentaux sortis de la Seconde Guerre mondiale, et non la stabilité financière ou le développement économique de l’Afrique, alors majoritairement colonisée.Le spécialiste de finance digitale affirme que l’opinion africaine a été entretenue dans l’idée que ces institutions étaient là "pour faire du bien" aux Africains, alors que leur mission réelle était, selon lui, de maintenir le continent dans la précarité et la pauvreté.Pour lui, la réussite d’une mission financière devrait se mesurer à l’amélioration progressive du pouvoir d’achat des citoyens et à la mise en place d’une économie inclusive permettant à chacun de couvrir ses besoins primaires.Face à la montée des BRICS+ et à la lutte contre la dollarisation, il note que l’Afrique dispose désormais d’alternatives: nouvelles institutions financières et monétaires au sein des BRICS+, ainsi que la finance islamique, alimentée notamment par des fonds étatiques arabes, pour diversifier les sources de financement.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Institutions de Bretton Woods et l'Afrique: héritage colonial ou levier de développement?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, René Ndouma Fils, docteur en sciences de gestion, spécialiste camerounais de finance digitale, dresse un bilan critique des institutions de Bretton Woods sur le continent africain, près d’un siècle après leur création.
René Ndouma Fils rappelle que ces institutions, créées en 1944, visaient avant tout la reconstruction et le développement des pays occidentaux sortis de la Seconde Guerre mondiale, et non la stabilité financière ou le développement économique de l’Afrique, alors majoritairement colonisée.
"Ces institutions ont été créées comme bras séculiers des États-Unis en particulier pour pouvoir diriger le monde, pour réguler le monde du point de vue monétaire et financier, pour soumettre davantage les pays africains, les piller davantage de manière, on va dire, intelligente."
Le spécialiste de finance digitale affirme que l’opinion africaine a été entretenue dans l’idée que ces institutions étaient là "pour faire du bien" aux Africains, alors que leur mission réelle était, selon lui, de maintenir le continent dans la précarité et la pauvreté.
Pour lui, la réussite d’une mission financière
devrait se mesurer à l’amélioration progressive du pouvoir d’achat des citoyens et à la mise en place d’une économie inclusive permettant à chacun de couvrir ses besoins primaires.
Face à la montée des BRICS+ et à la lutte contre la dollarisation, il note que l’Afrique dispose désormais d’alternatives: nouvelles institutions financières et monétaires au sein des BRICS+, ainsi que la finance islamique, alimentée notamment par des fonds étatiques arabes, pour diversifier les sources de financement.
"Dans un monde multipolaire, évidemment, il doit forcément y avoir des éléments qui permettent de constater qu'il y a également un nouvel ordre monétaire et financier qui se met en place. Il y a donc ces possibilités offertes par les BRICS Plus et les institutions financières et monétaires au sein des BRICS+", a affirmé René Ndouma Fils.
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