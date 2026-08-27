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Ilnitski: La numérisation des conflits conduit à l’amoralité de la conduite de la guerre

Ilnitski: La numérisation des conflits conduit à l’amoralité de la conduite de la guerre

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la... 27.08.2026, Sputnik Afrique

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Ilnitski: La numérisation des conflits conduit à l’amoralité de la conduite de la guerre Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, analyse l’évolution de la stratégie de l’Otan en Ukraine contre la Russie.

Le recours à l’IA a fondamentalement changé la manière dont les Atlantistes conduisent le conflit. Comme l’explique Andreï Ilnitski, si le programme américain de Palantir détermine au départ des cibles militaires, "lorsque les ressources de la batterie s'épuisent jusqu'à environ 30 %, il passe en mode entièrement autonome et commence à sélectionner lui-même des cibles qui ne sont pas nécessairement militaires.".Alors que les décisions sur le front ukrainien ne sont pas prises en Ukraine, mais par les pays de l’Otan, les États-Unis se trouvent, comme le souligne Andreï Ilnitski, au bord de deux défaites: au Moyen-Orient et en Ukraine. Et les stocks américains sont bien entamés, donc une nouvelle stratégie voit donc le jour:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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