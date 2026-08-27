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Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale"

Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale"

Sputnik Afrique

Au micro de Pouls, le chanteur et activiste français Francis Lalanne se penche sur un épisode pour le moins surprenant : la réception d'un portrait dédicacé de... 27.08.2026, Sputnik Afrique

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Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale" Sputnik Afrique Au micro de Pouls, le chanteur et activiste français Francis Lalanne se penche sur un épisode pour le moins surprenant : la réception d'un portrait dédicacé de Vladimir Poutine, envoyé personnellement par le dirigeant russe via l'ambassade de France en 2025.

Le chanteur-activiste revient sur sa candidature présidentielle 2027 aux côtés de Dieudonné, et défend l'idée qu'un artiste peut sauver la France :Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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