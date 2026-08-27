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Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale"
Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale"
Sputnik Afrique
Au micro de Pouls, le chanteur et activiste français Francis Lalanne se penche sur un épisode pour le moins surprenant : la réception d'un portrait dédicacé de... 27.08.2026, Sputnik Afrique
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Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale"
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Au micro de Pouls, le chanteur et activiste français Francis Lalanne se penche sur un épisode pour le moins surprenant : la réception d'un portrait dédicacé de Vladimir Poutine, envoyé personnellement par le dirigeant russe via l'ambassade de France en 2025.
Le chanteur-activiste revient sur sa candidature présidentielle 2027 aux côtés de Dieudonné, et défend l'idée qu'un artiste peut sauver la France :Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Francis Lalanne: grâce à Poutine "le monde n'a pas encore basculé dans la Troisième Guerre mondiale"
Au micro de Pouls, le chanteur et activiste français Francis Lalanne se penche sur un épisode pour le moins surprenant : la réception d'un portrait dédicacé de Vladimir Poutine, envoyé personnellement par le dirigeant russe via l'ambassade de France en 2025.
"Je pense que si on n'a pas encore sombré dans la guerre mondiale, que veulent organiser les États-Unis et leurs sbires qui dirigent les États-nations de l'Union européenne, c'est grâce à lui."
Le chanteur-activiste revient sur sa candidature présidentielle 2027 aux côtés de Dieudonné, et défend l'idée qu'un artiste peut sauver la France :
"Les politiciens sont dans la violence de la division qui permet de régner, alors que l'artiste, lui, il cherche l'harmonie. Il cherche ce qui va relier les gens entre eux."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify