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Souveraineté sanitaire: l’Afrique doit sortir de la dépendance pharmaceutique
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Dr Emma Djingh's, virologue d'origine camerounaise, décrypte les leviers concrets pour bâtir une souveraineté... 26.08.2026, Sputnik Afrique
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Souveraineté sanitaire: l’Afrique doit sortir de la dépendance pharmaceutique
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Dr Emma Djingh's, virologue d'origine camerounaise, décrypte les leviers concrets pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine et sortir d’une dépendance structurelle à l’industrie pharmaceutique occidentale.
Dr Emma Djingh’s estime que la souveraineté sanitaire africaine repose sur six priorités:Selon lui, la souveraineté sanitaire désigne la capacité d’un pays ou d’un continent à protéger sa population en maîtrisant ses choix, ses ressources, sa recherche et une part stratégique de sa production médicale.Le spécialiste souligne également que l’autonomie sanitaire constitue un enjeu central: un continent qui dépend largement de l’extérieur pour ses médicaments, ses technologies et sa recherche demeure vulnérable.Dr Emma Djingh’s souligne que les médicaments modernes ont sauvé des millions de vies en Afrique, mais que leur efficacité varie selon les réalités génétiques, environnementales et socioculturelles des populations.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Souveraineté sanitaire: l’Afrique doit sortir de la dépendance pharmaceutique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Dr Emma Djingh's, virologue d'origine camerounaise, décrypte les leviers concrets pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine et sortir d’une dépendance structurelle à l’industrie pharmaceutique occidentale.
Dr Emma Djingh’s estime que la souveraineté sanitaire africaine repose sur six priorités:
produire les médicaments essentiels en Afrique;
distinguer le simple conditionnement d’une véritable souveraineté industrielle;
transformer les ressources naturelles en connaissances scientifiques, sans opposer la phytothérapie à la médecine
moderne;
développer une recherche africaine stable;
créer un véritable marché pharmaceutique africain;
garantir aux produits africains les mêmes standards de qualité qu’aux produits importés.
Selon lui, la souveraineté sanitaire désigne la capacité d’un pays ou d’un continent à protéger sa population en maîtrisant ses choix, ses ressources, sa recherche et une part stratégique de sa production médicale.
"Être souverain, ce n'est pas forcément s'isoler, c'est pouvoir choisir de coopérer sans dépendre", a affirmé le virologue.
Le spécialiste souligne également que l’autonomie sanitaire constitue un enjeu central: un continent qui dépend largement de l’extérieur pour ses médicaments, ses technologies
et sa recherche demeure vulnérable.
Dr Emma Djingh’s souligne que les médicaments modernes ont sauvé des millions de vies en Afrique, mais que leur efficacité varie selon les réalités génétiques, environnementales et socioculturelles des populations.
"Le véritable problème est donc moins le médicament occidental que la dépendance excessive, la faible représentation des populations africaines dans certaines recherches et l'insuffisance des solutions développées à partir de nos propres réalités sanitaires. L'Afrique doit davantage rechercher, produire et évaluer ses propres solutions tout en conservant ce que la médecine mondiale apporte de meilleur."
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