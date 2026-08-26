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Souveraineté sanitaire: l’Afrique doit sortir de la dépendance pharmaceutique

Souveraineté sanitaire: l’Afrique doit sortir de la dépendance pharmaceutique

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Dr Emma Djingh's, virologue d'origine camerounaise, décrypte les leviers concrets pour bâtir une souveraineté... 26.08.2026, Sputnik Afrique

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Souveraineté sanitaire: l’Afrique doit sortir de la dépendance pharmaceutique Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Dr Emma Djingh's, virologue d'origine camerounaise, décrypte les leviers concrets pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine et sortir d’une dépendance structurelle à l’industrie pharmaceutique occidentale.

Dr Emma Djingh’s estime que la souveraineté sanitaire africaine repose sur six priorités:Selon lui, la souveraineté sanitaire désigne la capacité d’un pays ou d’un continent à protéger sa population en maîtrisant ses choix, ses ressources, sa recherche et une part stratégique de sa production médicale.Le spécialiste souligne également que l’autonomie sanitaire constitue un enjeu central: un continent qui dépend largement de l’extérieur pour ses médicaments, ses technologies et sa recherche demeure vulnérable.Dr Emma Djingh’s souligne que les médicaments modernes ont sauvé des millions de vies en Afrique, mais que leur efficacité varie selon les réalités génétiques, environnementales et socioculturelles des populations.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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