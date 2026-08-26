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Pouls
L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
https://fr.sputniknews.africa/20260826/francis-lalanne-lue-organisation-fantoche-doit-disparaitre-pour-le-dialogue-avec-la-russie-1088645828.html
Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour le dialogue avec la Russie
Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour le dialogue avec la Russie
Sputnik Afrique
Une "contre-offensive culturelle" au nom de la restauration de l'amitié franco-russe séculaire: voici une des principes que prône le chanteur et activiste... 26.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-26T16:41+0200
2026-08-26T16:41+0200
pouls
podcasts
francis lalanne
france
russie
culture
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Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour renouer le dialogue avec la Russie
Sputnik Afrique
Une "contre-offensive culturelle" au nom de la restauration de l'amitié franco-russe séculaire: voici une des principes que prône le chanteur et activiste français Francis Lalanne, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle 2027.
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Sputnik Afrique
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podcasts, francis lalanne, france, russie, culture, аудио
podcasts, francis lalanne, france, russie, culture, аудио

Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour le dialogue avec la Russie

16:41 26.08.2026
Pouls
Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour renouer le dialogue avec la Russie
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- Sputnik Afrique
Maria Balareva
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Une "contre-offensive culturelle" au nom de la restauration de l'amitié franco-russe séculaire: voici une des principes que prône le chanteur et activiste français Francis Lalanne, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle 2027.
"Non seulement nous allons restaurer cette amitié franco-russe séculaire qui n'aurait jamais dû être mise à mal et qui l'a été, hélas, par une poignée d'individus dangereux pour l'équilibre du monde. Nous allons nous inscrire, lorsque nous serons en responsabilité, dans la vision économique qui est celle des BRICS. Main dans la main avec la Russie", avance Francis Lalanne au micro de Pouls.
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