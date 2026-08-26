https://fr.sputniknews.africa/20260826/francis-lalanne-lue-organisation-fantoche-doit-disparaitre-pour-le-dialogue-avec-la-russie-1088645828.html
Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour le dialogue avec la Russie
Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour le dialogue avec la Russie
Sputnik Afrique
Une "contre-offensive culturelle" au nom de la restauration de l'amitié franco-russe séculaire: voici une des principes que prône le chanteur et activiste... 26.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-26T16:41+0200
2026-08-26T16:41+0200
2026-08-26T16:41+0200
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Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour renouer le dialogue avec la Russie
Sputnik Afrique
Une "contre-offensive culturelle" au nom de la restauration de l'amitié franco-russe séculaire: voici une des principes que prône le chanteur et activiste français Francis Lalanne, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle 2027.
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Maria Balareva
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Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, francis lalanne, france, russie, culture, аудио
podcasts, francis lalanne, france, russie, culture, аудио
Francis Lalanne: "L'UE, organisation fantoche, doit disparaître" pour le dialogue avec la Russie
Une "contre-offensive culturelle" au nom de la restauration de l'amitié franco-russe séculaire: voici une des principes que prône le chanteur et activiste français Francis Lalanne, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle 2027.