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Sahel: "La rançon est un véritable levier de puissance terroriste, non un simple revenu criminel"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Salah Djemal, chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, dans l'Est de l'Algérie... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Sahel: "La rançon est un véritable levier de puissance terroriste, non un simple revenu criminel"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Salah Djemal, chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, dans l'Est de l'Algérie, explique, dans le sillage de la libération de 82 soldats maliens et de plusieurs otages, le danger mortel pour la région pour le Sahel que constitue le paiement des rançons au terroristes.
Le rapport des experts des Nations unies, qui fait état d’une rançon estimée à 50 millions de dollars versée en 2025 pour la libération d’un otage détenu par des militants liés à Al-Qaïda* au Mali, confère une nouvelle profondeur à cette problématique. Selon Reuters, trois sources régionales ont identifié les Émirats arabes unis comme payeur présumé.Il souligne que "les dispositifs internationaux se heurtent à des réseaux financiers de plus en plus complexes et transnationaux. La priorité doit donc être de passer d’une logique de traçage à une logique d’anticipation, afin d’interrompre les flux avant leur transformation en capacités opérationnelles terroristes".*Organisations terroristes interdites en Russie🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Sahel: "La rançon est un véritable levier de puissance terroriste, non un simple revenu criminel"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Salah Djemal, chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, dans l'Est de l'Algérie, explique, dans le sillage de la libération de 82 soldats maliens et de plusieurs otages, le danger mortel pour la région pour le Sahel que constitue le paiement des rançons au terroristes.
Le rapport des experts des Nations unies, qui fait état d’une rançon estimée à 50 millions de dollars versée en 2025 pour la libération d’un otage détenu par des militants liés à Al-Qaïda* au Mali, confère une nouvelle profondeur à cette problématique. Selon Reuters, trois sources régionales ont identifié les Émirats arabes unis comme payeur présumé.
"La rançon est devenue un véritable levier de puissance terroriste, et non plus un simple revenu criminel. Les 50 millions de dollars évoqués par l’Onu auraient permis au JNIM* de renforcer ses capacités opérationnelles. L’enjeu est donc la transformation de ressources criminelles en capacité durable de violence et de projection", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, dans l'Est de l'Algérie.
Il souligne que "les dispositifs internationaux se heurtent à des réseaux financiers de plus en plus complexes et transnationaux. La priorité doit donc être de passer d’une logique de traçage à une logique d’anticipation, afin d’interrompre les flux avant leur transformation en capacités opérationnelles terroristes".
*Organisations terroristes interdites en Russie
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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