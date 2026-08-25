https://fr.sputniknews.africa/20260825/reparations-pour-lesclavage-quels-sont-les-tenants-et-les-aboutissants-1088616896.html
Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?
Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un... 25.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-25T15:13+0200
2026-08-25T15:13+0200
2026-08-25T15:13+0200
regards honnêtes
podcasts
réparations
esclavage
onu
enjeu
justice
politique
souveraineté
panafricanisme
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/19/1088617292_0:28:1037:611_1920x0_80_0_0_79ef26237c04e464a76ec91ea11edb6f.jpg
Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un processus de réparation lié à la traite négrière transatlantique.
Patient Parfait Ndom souligne que le débat sur les réparations ne fait que commencer. Il faudra organiser plusieurs types de rencontres et de dialogues, d’abord entre Africains eux-mêmes, afin de préciser ce qu’ils souhaitent exactement et quelles formes de réparation ils attendent, avant d’engager, de manière cohérente, toutes les étapes nécessaires à l’aboutissement du processus.Selon lui, Israël s’autorise tout et occupe une place prépondérante dans la diplomatie internationale, tandis que les États africains peinent à imposer leurs exigences. Il pointe trois obstacles majeurs:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/19/1088617292_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_148c567a262cc117dffd8e028c07b674.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
podcasts, réparations, esclavage, onu, enjeu, justice, politique, souveraineté, panafricanisme, crime contre l'humanité, аудио
podcasts, réparations, esclavage, onu, enjeu, justice, politique, souveraineté, panafricanisme, crime contre l'humanité, аудио
Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un processus de réparation lié à la traite négrière transatlantique.
Patient Parfait Ndom souligne que le débat sur les réparations ne fait que commencer. Il faudra organiser plusieurs types de rencontres et de dialogues, d’abord entre Africains eux-mêmes, afin de préciser ce qu’ils souhaitent exactement et quelles formes de réparation ils attendent, avant d’engager, de manière cohérente, toutes les étapes nécessaires à l’aboutissement du processus.
Selon lui, Israël s’autorise tout et occupe une place prépondérante dans la diplomatie internationale, tandis que les États africains peinent à imposer leurs exigences. Il pointe trois obstacles majeurs:
l’absence de réflexion commune sur le type de réparations nécessaires;
le manque d’harmonisation des positions africaines sur ces questions;
le fait que de nombreux dirigeants, pour des raisons diverses — corruption
, incompétence ou déconnexion des réalités — ne formulent pas leurs revendications avec la cohérence requise.
"Serions-nous capables d'imposer des contreparties à cette horde de criminels internationaux? J'en doute beaucoup, d'autant plus qu'une fois de plus, nous n'avons pas encore réfléchi au type de réparation dont nous avons besoin. Nous n'avons pas encore harmonisé nos positions sur ces questions", a affirmé l'analyste politique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!