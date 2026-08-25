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Un regard honnête sur les événements les plus importants en Afrique et au-délà. Paul Ella ouvre le débat avec ses invités pour des analyses et commentaires sans filtre, nous révélant leur vision de l’Afrique.
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Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un processus de réparation lié à la traite négrière transatlantique.
Patient Parfait Ndom souligne que le débat sur les réparations ne fait que commencer. Il faudra organiser plusieurs types de rencontres et de dialogues, d’abord entre Africains eux-mêmes, afin de préciser ce qu’ils souhaitent exactement et quelles formes de réparation ils attendent, avant d’engager, de manière cohérente, toutes les étapes nécessaires à l’aboutissement du processus.Selon lui, Israël s’autorise tout et occupe une place prépondérante dans la diplomatie internationale, tandis que les États africains peinent à imposer leurs exigences. Il pointe trois obstacles majeurs:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?

15:13 25.08.2026
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un processus de réparation lié à la traite négrière transatlantique.
Patient Parfait Ndom souligne que le débat sur les réparations ne fait que commencer. Il faudra organiser plusieurs types de rencontres et de dialogues, d’abord entre Africains eux-mêmes, afin de préciser ce qu’ils souhaitent exactement et quelles formes de réparation ils attendent, avant d’engager, de manière cohérente, toutes les étapes nécessaires à l’aboutissement du processus.
Selon lui, Israël s’autorise tout et occupe une place prépondérante dans la diplomatie internationale, tandis que les États africains peinent à imposer leurs exigences. Il pointe trois obstacles majeurs:
l’absence de réflexion commune sur le type de réparations nécessaires;
le manque d’harmonisation des positions africaines sur ces questions;
le fait que de nombreux dirigeants, pour des raisons diverses — corruption, incompétence ou déconnexion des réalités — ne formulent pas leurs revendications avec la cohérence requise.
"Serions-nous capables d'imposer des contreparties à cette horde de criminels internationaux? J'en doute beaucoup, d'autant plus qu'une fois de plus, nous n'avons pas encore réfléchi au type de réparation dont nous avons besoin. Nous n'avons pas encore harmonisé nos positions sur ces questions", a affirmé l'analyste politique.
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