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Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?

Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un... 25.08.2026, Sputnik Afrique

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Réparations pour l'esclavage: quels sont les tenants et les aboutissants? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Patient Parfait Ndom, analyste politique camerounais, décrypte les enjeux, les blocages et les conditions d’un processus de réparation lié à la traite négrière transatlantique.

Patient Parfait Ndom souligne que le débat sur les réparations ne fait que commencer. Il faudra organiser plusieurs types de rencontres et de dialogues, d’abord entre Africains eux-mêmes, afin de préciser ce qu’ils souhaitent exactement et quelles formes de réparation ils attendent, avant d’engager, de manière cohérente, toutes les étapes nécessaires à l’aboutissement du processus.Selon lui, Israël s’autorise tout et occupe une place prépondérante dans la diplomatie internationale, tandis que les États africains peinent à imposer leurs exigences. Il pointe trois obstacles majeurs:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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