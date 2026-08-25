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Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie?
Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie?
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Dans épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, explique... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie?
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Dans épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, explique les enjeux stratégiques ayant probablement présidé à la décision de Washington de supprimer les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie en soutien aux Forces antiterroristes.
Alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz perturbent le trafic maritime, les États-Unis et Israël porteraient désormais une attention accrue au détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique entre la mer Rouge et l’océan Indien.Selon le Dr Abdelkader Soufi, cette situation permettrait de mieux comprendre la décision américaine concernant le financement de la mission de l’ONU en Somalie.Et d'ajouter: "C'est dans ce contexte qu'il faudrait analyser et comprendre la décision des États-Unis de supprimer les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie en soutien aux Forces qui combattent le mouvement terroriste et djihadiste al-Shabab. Il tout à fait raisonnable de penser que Washington tenterait par cette décision qui supprime le transport, le carburant, les vivres et autres fournitures non létales à quelque 12.000 soldats et policiers africains qui mènent ce combat, de forcer le gouvernement somalien à lui céder, ainsi qu'à Israël, de prendre le contrôle des ports des régions du Puntland et du Somaliland, dont le port hautement stratégique de Berbera".Le Dr Soufi estime également que cette stratégie pourrait s'inscrire dans une logique plus large de pression sur les États africains.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie?
Dans épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, explique les enjeux stratégiques ayant probablement présidé à la décision de Washington de supprimer les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie en soutien aux Forces antiterroristes.
Alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz perturbent le trafic maritime, les États-Unis et Israël porteraient désormais une attention accrue au détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique entre la mer Rouge et l’océan Indien.
Selon le Dr Abdelkader Soufi, cette situation permettrait de mieux comprendre la décision américaine concernant le financement de la mission de l’ONU en Somalie.
"Dans le contexte de la guerre israélo-américaine contre l'Iran et ses conséquences sur à la navigation marchande via le détroit d'Ormuz, suite à son contrôle quasi-total par les Gardiens de la Révolution islamique iranienne, les États-Unis et Israël se sont rabattus sur le détroit de Bab El Mandeb, qui relie l'océan Indien et la mer d'Arabie à la mer Méditerranée, via la Mer Rouge et le canal de Suez, pour empêcher les Houthis du mouvement Ansar Allah yéménite de prendre son contrôle".
Et d'ajouter: "C'est dans ce contexte qu'il faudrait analyser et comprendre la décision des États-Unis de supprimer les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie en soutien aux Forces qui combattent le mouvement terroriste et djihadiste al-Shabab. Il tout à fait raisonnable de penser que Washington tenterait par cette décision qui supprime le transport, le carburant, les vivres et autres fournitures non létales à quelque 12.000 soldats et policiers africains qui mènent ce combat, de forcer le gouvernement somalien à lui céder, ainsi qu'à Israël, de prendre le contrôle des ports des régions du Puntland et du Somaliland, dont le port hautement stratégique de Berbera
".
Le Dr Soufi estime également que cette stratégie pourrait s'inscrire dans une logique plus large de pression sur les États africains.
"La carte du séparatisme a souvent été utilisée aussi bien par les Américains et leurs alliés que par les Israéliens pour imposer un agenda dans des régions qui assure strictement leurs intérêts. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en Libye, au Soudan et actuellement au Mali, au Niger, au Tchad et au Nigéria", rappelle-t-il.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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