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Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie?

Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie?

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Dans épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, explique... 25.08.2026, Sputnik Afrique

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Pourquoi États-Unis ont-ils supprimé les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie? Sputnik Afrique Dans épisode de L'Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, explique les enjeux stratégiques ayant probablement présidé à la décision de Washington de supprimer les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie en soutien aux Forces antiterroristes.

Alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz perturbent le trafic maritime, les États-Unis et Israël porteraient désormais une attention accrue au détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique entre la mer Rouge et l’océan Indien.Selon le Dr Abdelkader Soufi, cette situation permettrait de mieux comprendre la décision américaine concernant le financement de la mission de l’ONU en Somalie.Et d'ajouter: "C'est dans ce contexte qu'il faudrait analyser et comprendre la décision des États-Unis de supprimer les aides financières à la mission de l'Onu en Somalie en soutien aux Forces qui combattent le mouvement terroriste et djihadiste al-Shabab. Il tout à fait raisonnable de penser que Washington tenterait par cette décision qui supprime le transport, le carburant, les vivres et autres fournitures non létales à quelque 12.000 soldats et policiers africains qui mènent ce combat, de forcer le gouvernement somalien à lui céder, ainsi qu'à Israël, de prendre le contrôle des ports des régions du Puntland et du Somaliland, dont le port hautement stratégique de Berbera".Le Dr Soufi estime également que cette stratégie pourrait s'inscrire dans une logique plus large de pression sur les États africains.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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