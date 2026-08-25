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Pierre-Yves Leprince: "Je crois qu'il faut passer son temps à rendre ce qu'on a reçu"
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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit Pierre-Yves Leprince, écrivain, scénographe et homme de théâtre. Dans cet entretien, il se... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Pierre-Yves Leprince: "Je crois qu'il faut passer son temps à rendre ce qu'on a reçu"
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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit Pierre-Yves Leprince, écrivain, scénographe et homme de théâtre. Dans cet entretien, il se confie sur son enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale, ses parents résistants et sa découverte précoce du théâtre, qui allait orienter toute son existence.
Interrogé sur les racines de sa vocation, l'homme de théâtre Pierre-Yves Leprince raconte comment il a appris à lire à trois ans dans la classe de sa mère, institutrice en Auvergne, et comment le théâtre s'est imposé à lui comme une évidence. "Je me rends compte qu'on peut arriver au théâtre tout seul, sans même savoir ce que c'est. Pour moi, lorsque le rideau se lève, c'est la magie."Et de Maria Callas, dont il fut proche: "Elle me dit: 'Je ne lis plus rien de ce qu'on écrit sur moi parce que c'est tellement méchant.' Alors je lui dis: 'Madame, je parle de votre art, de votre public.' Et elle me répond: 'Mon public, je n'existe pas sans mon public.'"À 86 ans, Pierre-Yves Leprince livre une philosophie de vie faite d'admiration et de gratitude. "Je n'ai jamais connu la jalousie, je n'ai jamais connu la haine, je n'ai jamais connu le mépris. Je suis passé à côté de beaucoup de choses, sauf de l'admiration et de l'amour. Je crois qu'il faut pratiquer la reconnaissance, passer son temps à rendre ce qu'on a reçu."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.
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Pierre-Yves Leprince: "Je crois qu'il faut passer son temps à rendre ce qu'on a reçu"
Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit Pierre-Yves Leprince, écrivain, scénographe et homme de théâtre. Dans cet entretien, il se confie sur son enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale, ses parents résistants et sa découverte précoce du théâtre, qui allait orienter toute son existence.
Interrogé sur les racines de sa vocation, l'homme de théâtre Pierre-Yves Leprince raconte comment il a appris à lire à trois ans dans la classe de sa mère, institutrice en Auvergne, et comment le théâtre s'est imposé à lui comme une évidence. "Je me rends compte qu'on peut arriver au théâtre tout seul, sans même savoir ce que c'est. Pour moi, lorsque le rideau se lève, c'est la magie."
Il confie ses souvenirs de Dalida, sa voisine de Montmartre: "Elle était d'une timidité, d'une discrétion extraordinaire, qui contrastait totalement avec son personnage. Elle ne comprenait absolument pas sa gloire. Dans la voiture, elle me disait beaucoup de choses."
Et de Maria Callas, dont il fut proche: "Elle me dit: 'Je ne lis plus rien de ce qu'on écrit sur moi parce que c'est tellement méchant.' Alors je lui dis: 'Madame, je parle de votre art, de votre public.' Et elle me répond: 'Mon public, je n'existe pas sans mon public.'"
Passionné de Marcel Proust, il lui a consacré deux romans policiers. "Proust est un auteur de romans policiers. À la recherche du temps perdu, c'est un roman policier: on cherche qui est le temps, où est le temps, que faisons-nous du temps."
À 86 ans, Pierre-Yves Leprince livre une philosophie de vie faite d'admiration et de gratitude. "Je n'ai jamais connu la jalousie, je n'ai jamais connu la haine, je n'ai jamais connu le mépris. Je suis passé à côté de beaucoup de choses, sauf de l'admiration et de l'amour. Je crois qu'il faut pratiquer la reconnaissance, passer son temps à rendre ce qu'on a reçu."
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