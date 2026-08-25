https://fr.sputniknews.africa/20260825/la-medecine-traditionnelle-africaine-nest-pas-separee-de-la-culture-chez-nous--1088617809.html
La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous”
La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous”
Sputnik Afrique
Chaque année, le 31 août, le continent africain célèbre la Journée de la médecine traditionnelle africaine.Une journée consacrée à un domaine qui occupe depuis... 25.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-25T15:18+0200
2026-08-25T15:18+0200
2026-08-25T15:24+0200
l’étendard
podcasts
oms
afrique
santé
santé publique
traditions
valeurs traditionnelles
onu
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/19/1088617629_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ecce10f2c21e9d3d25426b13ccf0e23c.jpg
La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous”
Sputnik Afrique
Chaque année, le 31 août, le continent africain célèbre la Journée de la médecine traditionnelle africaine.Une journée consacrée à un domaine qui occupe depuis longtemps une place importante dans les pratiques de santé de nombreuses communautés africaines.
Au programme de ce numéro, une question qui touche directement à la santé, mais aussi à la culture et au patrimoine africain: comment valoriser la médecine traditionnelle africaine tout en garantissant la sécurité, la qualité et l’efficacité des soins proposés aux populations?Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons dans notre podcast le Dr Pascal Nadembega, médecin et pharmacien burkinabè, spécialiste en pharmacognosie et en médecine traditionnelle, ainsi qu’ancien membre du comité de pilotage de la Fondation Agir pour la Santé.Selon lui,la médecine et la culture africaine sont deux choses qui se complètent et qu’on ne peut séparer.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/19/1088617629_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16aa6dccc585d25c6d82511a9e8162a9.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
podcasts, oms, afrique, santé, santé publique, traditions, valeurs traditionnelles, onu, аудио
podcasts, oms, afrique, santé, santé publique, traditions, valeurs traditionnelles, onu, аудио
La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous”
15:18 25.08.2026 (Mis à jour: 15:24 25.08.2026)
Chaque année, le 31 août, le continent africain célèbre la Journée de la médecine traditionnelle africaine.Une journée consacrée à un domaine qui occupe depuis longtemps une place importante dans les pratiques de santé de nombreuses communautés africaines.
Au programme de ce numéro, une question qui touche directement à la santé, mais aussi à la culture et au patrimoine africain: comment valoriser la médecine traditionnelle africaine tout en garantissant la sécurité, la qualité et l’efficacité des soins proposés aux populations?
Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons dans notre podcast le Dr Pascal Nadembega, médecin et pharmacien burkinabè, spécialiste en pharmacognosie et en médecine traditionnelle, ainsi qu’ancien membre du comité de pilotage de la Fondation Agir pour la Santé.
Selon lui,la médecine et la culture africaine sont deux choses qui se complètent et qu’on ne peut séparer.
“Chez nous, la médecine n'est pas séparée de la culture. En Afrique, le système médical n'est pas détaché de notre façon de voir, de notre philosophie, de notre religion ou, si l'on peut dire ainsi, de nos spiritualités”affirme le Dr Pascal Nadembega.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici