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La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous”

La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous”

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Chaque année, le 31 août, le continent africain célèbre la Journée de la médecine traditionnelle africaine.Une journée consacrée à un domaine qui occupe depuis... 25.08.2026, Sputnik Afrique

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La médecine traditionnelle africaine: “n'est pas séparée de la culture chez nous” Sputnik Afrique Chaque année, le 31 août, le continent africain célèbre la Journée de la médecine traditionnelle africaine.Une journée consacrée à un domaine qui occupe depuis longtemps une place importante dans les pratiques de santé de nombreuses communautés africaines.

Au programme de ce numéro, une question qui touche directement à la santé, mais aussi à la culture et au patrimoine africain: comment valoriser la médecine traditionnelle africaine tout en garantissant la sécurité, la qualité et l’efficacité des soins proposés aux populations?Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons dans notre podcast le Dr Pascal Nadembega, médecin et pharmacien burkinabè, spécialiste en pharmacognosie et en médecine traditionnelle, ainsi qu’ancien membre du comité de pilotage de la Fondation Agir pour la Santé.Selon lui,la médecine et la culture africaine sont deux choses qui se complètent et qu’on ne peut séparer.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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