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Ilnitski: La guerre se terminera par la capitulation de l'Ukraine et donc de l'Occident
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Ilnitski: La guerre se terminera par la capitulation de l'Ukraine et donc de l'Occident
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, discute du rythme et de la nature de la guerre en Ukraine.
Depuis 2022, le conflit a connu plusieurs phases. Mais pour Andreï Ilnitski, le changement le plus important concerne sa nature, avec la déclaration de Peskov "il y a environ un mois et demi, lorsqu'il a pour la première fois qualifié officiellement l'Opération militaire spéciale de guerre. Autrement dit, le passage d'une Opération spéciale, certes militaire, mais bien spéciale, au format et à l'échelle d'une guerre – c'est là une constatation capitale."Les Atlantistes avaient besoin de temps. Et selon Andreï Ilnitski:La réponse par paliers successifs de la Russie, qui a débuté, est nécessaire afin d’éviter une escalade trop importante et de frapper les centres de décision qui sont en Occident:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, discute du rythme et de la nature de la guerre en Ukraine.
Depuis 2022, le conflit a connu plusieurs phases
. Mais pour Andreï Ilnitski
, le changement le plus important concerne sa nature, avec la déclaration de Peskov "il y a environ un mois et demi, lorsqu'il a pour la première fois qualifié officiellement l'Opération militaire spéciale de guerre. Autrement dit, le passage d'une Opération spéciale, certes militaire, mais bien spéciale, au format et à l'échelle d'une guerre – c'est là une constatation capitale."
Les Atlantistes avaient besoin de temps. Et selon Andreï Ilnitski:
"Anchorage a été conçu et mis en œuvre par ceux qui se tenaient derrière Trump, et peut-être même par Trump lui-même, et qu'il l'a lui-même approuvé, précisément pour prendre ce délai de six mois, dont la durée nécessaire avait été à l'époque calculée, afin de rééquiper les forces armées ukrainiennes à un niveau qualitativement tout à fait différent, pour porter des frappes lointaines et rapprochées sur les territoires arrières en Russie, sur les infrastructures russes. Ces capacités, ils ne les possédaient pas avant Anchorage."
La réponse par paliers successifs de la Russie, qui a débuté, est nécessaire afin d’éviter une escalade trop importante et de frapper les centres de décision qui sont en Occident:
"La destruction de l'infrastructure et des sites d'assemblage du complexe militaro-industriel – c'est tout ce qui rendra ces décisions, quelles qu'elles soient, quel que soit l'argent qui les soutienne, inapplicables. Si ces deux étapes – et je leur accorde un temps limité, non infini – sont exécutées, l'État ukrainien tombera dans un état de paralysie et, par conséquent, le proxy occidental cessera d'être fonctionnel."
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