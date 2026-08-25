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Ilnitski: La guerre se terminera par la capitulation de l'Ukraine et donc de l'Occident

Ilnitski: La guerre se terminera par la capitulation de l'Ukraine et donc de l'Occident

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la... 25.08.2026, Sputnik Afrique

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Ilnitski: La guerre se terminera par la capitulation de l'Ukraine et donc de l'Occident Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil pour la politique extérieure et la défense, discute du rythme et de la nature de la guerre en Ukraine.

Depuis 2022, le conflit a connu plusieurs phases. Mais pour Andreï Ilnitski, le changement le plus important concerne sa nature, avec la déclaration de Peskov "il y a environ un mois et demi, lorsqu'il a pour la première fois qualifié officiellement l'Opération militaire spéciale de guerre. Autrement dit, le passage d'une Opération spéciale, certes militaire, mais bien spéciale, au format et à l'échelle d'une guerre – c'est là une constatation capitale."Les Atlantistes avaient besoin de temps. Et selon Andreï Ilnitski:La réponse par paliers successifs de la Russie, qui a débuté, est nécessaire afin d’éviter une escalade trop importante et de frapper les centres de décision qui sont en Occident:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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