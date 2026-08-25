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Fleuve Niger en péril: entre pollution et risques environnementaux, quelles solutions?
Fleuve Niger en péril: entre pollution et risques environnementaux, quelles solutions?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Sidy Bah, ingénieur en génie environnemental et assainissement, dresse un diagnostic sans... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Fleuve Niger en péril: entre pollution et risques environnementaux, quelles solutions?
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Sidy Bah, ingénieur en génie environnemental et assainissement, dresse un diagnostic sans concession sur la pollution du fleuve Niger, dont les conséquences, déjà visibles, menacent directement la santé des populations et l’avenir des générations futures.
Sidy Bah rappelle que les principales sources de pollution du fleuve Niger sont bien identifiées:Sidy Bah explique que des résidus d’antibiotiques provenant de certains hôpitaux se retrouvent dans le fleuve Niger, notamment à travers les urines et les médicaments périmés rejetés dans la nature.Au contact de ces substances, les micro-organismes peuvent s’adapter et développer une résistance aux antimicrobiens. Cette pollution réduit ensuite l’efficacité des antibiotiques pour traiter certaines infections. Le phénomène a été mis en évidence par des études menées en 2025.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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Fleuve Niger en péril: entre pollution et risques environnementaux, quelles solutions?
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Sidy Bah, ingénieur en génie environnemental et assainissement, dresse un diagnostic sans concession sur la pollution du fleuve Niger, dont les conséquences, déjà visibles, menacent directement la santé des populations et l’avenir des générations futures.
Sidy Bah rappelle que les principales sources de pollution du fleuve Niger sont bien identifiées:
l’agriculture, notamment les engrais chimiques et les pesticides;
l’exploitation semi-mécanisée de l’or
;
les déchets urbains, souvent entraînés vers le fleuve pendant la saison des pluies;
les rejets industriels, ainsi que les effluents des abattoirs et des hôpitaux.
“C'est vrai que le Nigeria, à cause de l'exploitation pétrolière, est le principal pourvoyeur de cette pollution plastique aux océans. Mais les sachets plastiques que nous jetons ici dans les rues, les bouteilles d'eau et toutes les autres matières plastiques, ici des pneus, des sacs, même les tubes de pommade, etc., font partie des matières plastiques qui se retrouvent dans l'océan Atlantique, à partir du fleuve Niger”, a affirmé l'expert.
Sidy Bah explique que des résidus d’antibiotiques provenant de certains hôpitaux se retrouvent dans le fleuve Niger, notamment à travers les urines et les médicaments périmés rejetés dans la nature.
Au contact de ces substances, les micro-organismes peuvent s’adapter et développer une résistance aux antimicrobiens. Cette pollution réduit ensuite l’efficacité des antibiotiques pour traiter certaines infections. Le phénomène a été mis en évidence par des études menées en 2025.
“Vous savez, on a un mécanisme pour détoxifier tous les aliments que nous consommons, à un certain niveau. Mais évidemment, il ne faut pas analyser parce qu'à un moment donné, si l'organisme est saturé, là, ça va poser problème. Tous ces polluants-là sont problématiques. Il faut éviter toute forme directe ou indirecte de leur consommation à travers l'eau.”
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