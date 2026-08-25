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Drones, IA, robotique: l’Afrique peut-elle sortir de sa dépendance technologique ?
Drones, IA, robotique: l’Afrique peut-elle sortir de sa dépendance technologique ?
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Drones, intelligence artificielle, robotique: l’Afrique veut renforcer son autonomie technologique pour mieux assurer sa sécurité. Sur les ondes de Sputnik... 25.08.2026, Sputnik Afrique
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Drones, IA, robotique: l’Afrique peut-elle sortir de sa dépendance technologique ?
Sputnik Afrique
Drones, intelligence artificielle, robotique: l’Afrique veut renforcer son autonomie technologique pour mieux assurer sa sécurité. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un parlementaire malien analyse les défis du continent et les efforts engagés au Mali et dans l’espace AES.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Protection des Civils, revient sur la dépendance de l’Afrique aux technologies stratégiques.À Kigali, au Rwanda, le 12 août 2026, à l’occasion de la deuxième session de la Conférence internationale sur la sécurité en Afrique (ISCA), le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a appelé à renforcer l’autonomie stratégique et technologique du continent.Pour Fousseynou Ouattara, cette ambition repose sur des infrastructures adaptées et sur la formation de nouvelles compétences. Drones, robotique et intelligence artificielle prennent une place croissante dans la défense, mais l’Afrique reste dépendante de composants importés.Le Mali mise ainsi sur la formation des jeunes et la coopération au sein de l’AES pour développer ses propres capacités technologiques. Pour l’expert, l’enjeu est désormais de permettre à l’Afrique de construire ses propres outils de défense et de réduire sa dépendance extérieure.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Drones, IA, robotique: l’Afrique peut-elle sortir de sa dépendance technologique ?
Drones, intelligence artificielle, robotique: l’Afrique veut renforcer son autonomie technologique pour mieux assurer sa sécurité. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un parlementaire malien analyse les défis du continent et les efforts engagés au Mali et dans l’espace AES.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Protection des Civils, revient sur la dépendance de l’Afrique aux technologies stratégiques.
À Kigali, au Rwanda, le 12 août 2026, à l’occasion de la deuxième session de la Conférence internationale sur la sécurité en Afrique (ISCA),
le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a appelé à renforcer l’autonomie stratégique et technologique du continent.
Pour Fousseynou Ouattara, cette ambition repose sur des infrastructures adaptées et sur la formation de nouvelles compétences. Drones, robotique et intelligence artificielle prennent une place croissante dans la défense, mais l’Afrique reste dépendante de composants importés.
Le Mali mise ainsi sur la formation des jeunes
et la coopération au sein de l’AES pour développer ses propres capacités technologiques. Pour l’expert, l’enjeu est désormais de permettre à l’Afrique de construire ses propres outils de défense et de réduire sa dépendance extérieure.
“L'investissement dans le domaine des technologies très avancées aujourd'hui dépend de plusieurs facteurs. Le premier, bien sûr, sur le plan financier, il faut avoir assez de moyens. Mais le plus important, c'est d'avoir les infrastructures. […] Tout ça prouve que nous avons beaucoup de chemin à faire. Donc aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, nous sommes encore très dépendants de plusieurs facteurs”, a-t-il notamment souligné.
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