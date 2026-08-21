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Au moins 50 morts dans le naufrage d'un bateau au Nigeria

Au moins 50 morts dans le naufrage d'un bateau au Nigeria

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Au moins 51 personnes ont trouvé la mort jeudi après le naufrage d'un bateau dans l'Etat de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, rapportent des médias, citant les... 21.08.2026, Sputnik Afrique

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"La situation est grave. Nous avons déjà enterré 46 corps, et cinq autres viennent d'être repêchés dans la rivière", a déclaré Ibrahim Musa, ancien conseiller municipal du village de Gorau, dans le district de Goronyo, où l'accident s'est produit. "Le bateau était manifestement surchargé. Il a coulé à peine une minute après avoir pris le large. Les gens sur la rive assistaient, impuissants, au naufrage", a affirmé Ilyasu Adamu, un habitant de Gorau, qui a assisté aux funérailles de 46 personnes. "Deux autres corps étaient en train d'être préparés pour l'enterrement lorsque je suis rentré chez moi. Le bilan ne cesse de s'alourdir à mesure que de nouveaux corps sont repêchés dans la rivière", a-t-il ajouté. Dahir Kure, porte-parole de l'agence nationale des secours (NEMA) dans l'Etat de Sokoto, a indiqué que les opérations de secours étaient toujours en cours. "Nous sommes actuellement sur les lieux de l'accident et avons commencé les opérations de secours", a déclaré M. Kure, sans fournir dans l'immédiat un bilan, précisant que les autorités étaient encore en train de "recueillir les informations nécessaires" sur l'accident. L'Etat de Sokoto, comme plusieurs autres au Nigeria, peut être particulièrement vulnérable aux crues pendant la saison des pluies, qui s'étend en général de mai à novembre, la forte pluviométrie rendant la navigation très dangereuse.

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