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Boussole du Continent
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En RDC, comment moderniser la fiscalité et mieux mobiliser les recettes publiques?
En RDC, comment moderniser la fiscalité et mieux mobiliser les recettes publiques?
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Fiscalité, lutte contre la fraude, mobilisation des ressources: la République démocratique du Congo veut moderniser son système fiscal. 20.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-20T10:24+0200
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En RDC, comment moderniser la fiscalité et mieux mobiliser les recettes publiques ?
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Fiscalité, lutte contre la fraude, mobilisation des ressources: la République démocratique du Congo veut moderniser son système fiscal.
À Kinshasa, la Direction générale des impôts et le ministère des Finances organisent des " cliniques fiscales " pour accompagner les contribuables dans la mise en œuvre de la facture normalisée.Cette réforme doit permettre à l'administration fiscale de suivre plus efficacement les transactions, d'améliorer la traçabilité des opérations commerciales et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Mais pour les entreprises, son application soulève aussi de nombreuses questions : comment fonctionne ce nouveau dispositif ? Quels changements implique-t-il dans la gestion quotidienne ? Et comment les acteurs économiques peuvent-ils s'y conformer ?Pour y répondre, Boussole du Continent s'est rendu à Kinshasa. Entreprises, fournisseurs de solutions fiscales et experts de la Direction générale des impôts témoignent de leur expérience et expliquent les enjeux de cette réforme.Une immersion au cœur d'une transformation qui touche directement les entreprises, l'administration et, plus largement, la capacité de l'État à mobiliser ses ressources.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.
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En RDC, comment moderniser la fiscalité et mieux mobiliser les recettes publiques?

10:24 20.08.2026 (Mis à jour: 10:27 20.08.2026)
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Fiscalité, lutte contre la fraude, mobilisation des ressources: la République démocratique du Congo veut moderniser son système fiscal.
À Kinshasa, la Direction générale des impôts et le ministère des Finances organisent des " cliniques fiscales " pour accompagner les contribuables dans la mise en œuvre de la facture normalisée.
Cette réforme doit permettre à l'administration fiscale de suivre plus efficacement les transactions, d'améliorer la traçabilité des opérations commerciales et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Mais pour les entreprises, son application soulève aussi de nombreuses questions : comment fonctionne ce nouveau dispositif ? Quels changements implique-t-il dans la gestion quotidienne ? Et comment les acteurs économiques peuvent-ils s'y conformer ?
Pour y répondre, Boussole du Continent s'est rendu à Kinshasa. Entreprises, fournisseurs de solutions fiscales et experts de la Direction générale des impôts témoignent de leur expérience et expliquent les enjeux de cette réforme.
Une immersion au cœur d'une transformation qui touche directement les entreprises, l'administration et, plus largement, la capacité de l'État à mobiliser ses ressources.
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.
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