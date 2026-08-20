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Eco 2027 : réforme cosmétique ou maintien de l’emprise française?

Eco 2027 : réforme cosmétique ou maintien de l’emprise française?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons le professeur Paul Bekima, économiste et géopolitologue camerounais basé à Washington, président de... 20.08.2026, Sputnik Afrique

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Eco 2027 : réforme cosmétique ou maintien de l’emprise française? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons le professeur Paul Bekima, économiste et géopolitologue camerounais basé à Washington, président de l’Institut d’analyse stratégique Kepera, pour décrypter les ressorts cachés du projet d’éco et la question qui fâche : cette monnaie sera-t-elle vraiment souveraine?

L’annonce du sommet de juillet 2026 entend réaffirmer une volonté politique ouest-africaine, mais les coulisses racontent une tout autre histoire. " Derrière ce projet, il y a l’ombre de la France et du monde occidental qui plane. La France, à un an des élections, doit absolument mettre la main sur les économies de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Nigeria, pour le compte de la Banque Centrale Européenne ", avertit le professeur Bekima.Pour l’expert, la réforme de 2019 n’a été qu’un trompe-l’œil : maintien de la garantie de convertibilité, arrimage à l’euro et centralisation monétaire. " La souveraineté n’a pas été restaurée, c’était cosmétique. Chaque fois que les critiques contre le CFA s’intensifient, on sort un nouveau calendrier : c’est un outil de diversion politique ", dénonce-t-il.Autre obstacle de taille: le Nigeria. Sans lui, l’éco manque de masse critique ; avec lui, elle risque d’être dominée par une seule économie. Mais surtout, ce géant refuse toute garantie française ou arrimage à l’euro. " La question centrale, c’est de rendre le pilotage de cet éco autonome. Or, ce n’est pas un projet initié par les pays d’Afrique de l’Ouest. Je ne pense pas qu’il aboutira pour le moment ", conclut-il.Entre mainmise européenne, effets d’annonce et doute sur le véritable pilote, l’éco parviendra-t-elle à rompre avec le passé ou ne sera-t-elle qu’un simple CFA rebaptisé ?Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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