https://fr.sputniknews.africa/20260820/ebola-en-rdc-lepidemie-qui-defie-les-reponses-sanitaires-1088497105.html

Ebola en RDC: l’épidémie qui défie les réponses sanitaires

Ebola en RDC: l’épidémie qui défie les réponses sanitaires

Sputnik Afrique

La RDC fait face à sa 17e épidémie d’Ebola. Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu, épidémiologiste et coordinateur national du Centre des opérations d’urgence de... 20.08.2026, Sputnik Afrique

2026-08-20T17:20+0200

2026-08-20T17:20+0200

2026-08-20T17:20+0200

boussole du continent

podcasts

république démocratique du congo (rdc)

ebola

défis

crise sanitaire

épidémie

vaccin

communauté

patients

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/14/1088500703_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d22892b824bf4f2ea6f59b7e3f18c656.jpg

Ebola en RDC: l’épidémie qui défie les réponses sanitaires Sputnik Afrique La RDC fait face à sa 17e épidémie d’Ebola. Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu, épidémiologiste et coordinateur national du Centre des opérations d’urgence de santé publique, décrypte les obstacles de la riposte et les moyens mis en œuvre pour freiner la transmission.

Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu analyse les particularités de cette flambée liée à la souche Ebola-Bundibugyo. Moins connue en RDC que la souche Ebola-Zaïre, elle n’avait plus provoqué d’épidémie dans le pays depuis 2012. Cette absence a retardé son identification sur le terrain comme en laboratoire. Après la contamination et le décès de soignants, certains patients ont aussi évité les structures de santé.Selon lui, la réponse sanitaire se heurte à plusieurs obstacles:Les premières équipes déployées ont également dû surmonter des résistances au sein de certaines communautés. Pour le Dr Ngandu, l’information et l’adhésion de la population sont donc indispensables à l’efficacité de la riposte.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

John Busomoke https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg

John Busomoke https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

John Busomoke https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/11/1088402377_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4b88c719ec7f309fc627fadc69afd1da.jpg

podcasts, république démocratique du congo (rdc), ebola, défis, crise sanitaire, épidémie, vaccin, communauté, patients, аудио