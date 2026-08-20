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Ebola en RDC: l’épidémie qui défie les réponses sanitaires
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Sputnik Afrique
La RDC fait face à sa 17e épidémie d’Ebola. Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu, épidémiologiste et coordinateur national du Centre des opérations d’urgence de... 20.08.2026, Sputnik Afrique
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Ebola en RDC: l’épidémie qui défie les réponses sanitaires
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La RDC fait face à sa 17e épidémie d’Ebola. Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu, épidémiologiste et coordinateur national du Centre des opérations d’urgence de santé publique, décrypte les obstacles de la riposte et les moyens mis en œuvre pour freiner la transmission.
Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu analyse les particularités de cette flambée liée à la souche Ebola-Bundibugyo. Moins connue en RDC que la souche Ebola-Zaïre, elle n’avait plus provoqué d’épidémie dans le pays depuis 2012. Cette absence a retardé son identification sur le terrain comme en laboratoire. Après la contamination et le décès de soignants, certains patients ont aussi évité les structures de santé.Selon lui, la réponse sanitaire se heurte à plusieurs obstacles:Les premières équipes déployées ont également dû surmonter des résistances au sein de certaines communautés. Pour le Dr Ngandu, l’information et l’adhésion de la population sont donc indispensables à l’efficacité de la riposte.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.
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Ebola en RDC: l’épidémie qui défie les réponses sanitaires
La RDC fait face à sa 17e épidémie d’Ebola. Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu, épidémiologiste et coordinateur national du Centre des opérations d’urgence de santé publique, décrypte les obstacles de la riposte et les moyens mis en œuvre pour freiner la transmission.
Le Dr Christian Ngandubwa Ngandu
analyse les particularités de cette flambée liée à la souche Ebola-Bundibugyo. Moins connue en RDC que la souche Ebola-Zaïre, elle n’avait plus provoqué d’épidémie dans le pays depuis 2012. Cette absence a retardé son identification sur le terrain comme en laboratoire
. Après la contamination et le décès de soignants, certains patients ont aussi évité les structures de santé.
“Les malades avaient peur d’aller à l’hôpital parce que les médecins et les infirmiers mouraient. Cela montrait qu’une maladie dangereuse était en train d’arriver. […] Il était aussi très difficile de détecter cette épidémie sur le plan biologique”, a estimé l'épidémiologiste congolais.
Selon lui, la réponse sanitaire se heurte à plusieurs obstacles:
l’insécurité dans les zones où opèrent des groupes armés,
la forte mobilité des populations
certaines pratiques funéraires susceptibles de favoriser la transmission.
Les premières équipes déployées ont également dû surmonter des résistances au sein de certaines communautés. Pour le Dr Ngandu, l’information et l’adhésion de la population sont donc indispensables à l’efficacité de la riposte.
“Lorsque la population connait la maladie, la population va s'appliquer pour que nous puissions avancer avec toutes ces molécules, tous ces vaccins qui sont là renforcent aussi la confiance de la communauté envers le système de santé.”
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.