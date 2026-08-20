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Ebola en Afrique: la Russie tend la main, l'Occident regarde ailleurs
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Depuis mars 2026, une nouvelle épidémie d'Ebola sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda, avec plus de 4.300 cas et près de 2.000 décès. La... 20.08.2026, Sputnik Afrique
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Ebola en Afrique: la Russie tend la main, l'Occident regarde ailleurs
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Depuis mars 2026, une nouvelle épidémie d'Ebola sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda, avec plus de 4.300 cas et près de 2.000 décès. La souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existait initialement aucun vaccin homologué, a mis en lumière une fois de plus les fragilités structurelles des systèmes de santé africains.
Face à cette crise, la Russie s'est distinguée en envoyant 7 000 tests de dépistage et en annonçant la mise à disposition d'un vaccin contre la souche Bundibugyo d'ici la fin de l'année 2026.Pour lui, la pandémie de Covid-19 a démontré une réalité brutale : "Lorsqu'une crise sanitaire mondiale survient, les États qui ne maîtrisent ni les médicaments ni les vaccins ni les équipements deviennent immédiatement dépendants. L'Afrique a vécu cela de plein fouet avec les scandales des vaccins inefficaces."Il appelle à une diversification stratégique des partenariats : "L'objectif devrait être que l'Afrique soit capable de produire, de diagnostiquer et de soigner par elle-même. La souveraineté militaire est importante, la souveraineté économique est indispensable, mais sans souveraineté sanitaire, toutes les autres restent fragiles."Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Ebola en Afrique: la Russie tend la main, l'Occident regarde ailleurs
Depuis mars 2026, une nouvelle épidémie d'Ebola sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda, avec plus de 4.300 cas et près de 2.000 décès. La souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existait initialement aucun vaccin homologué, a mis en lumière une fois de plus les fragilités structurelles des systèmes de santé africains.
"Ebola n'est pas seulement un problème de virus, c'est aussi un problème de fragilité des États, de pauvreté, d'infrastructures sanitaires insuffisantes et de dépendance technologique. La guerre ne crée pas le virus, mais elle crée des conditions idéales pour qu'une épidémie devienne incontrôlable", souligne l'expert.
Face à cette crise, la Russie s'est distinguée en envoyant 7 000 tests de dépistage et en annonçant la mise à disposition d'un vaccin contre la souche Bundibugyo d'ici la fin de l'année 2026.
"La Russie dispose d'une tradition scientifique et médicale importante dans les domaines de la virologie, de l'épidémiologie et de la production de vaccins. Une coopération avec l'Afrique pourrait aller plus loin que l'envoi ponctuel de matériel : laboratoires communs, centres régionaux de recherche, transfert de technologies et production locale de médicaments", affirme Baudelaire Ngueni.
Pour lui, la pandémie de Covid-19 a démontré une réalité brutale : "Lorsqu'une crise sanitaire mondiale survient, les États qui ne maîtrisent ni les médicaments ni les vaccins ni les équipements deviennent immédiatement dépendants. L'Afrique a vécu cela de plein fouet avec les scandales des vaccins inefficaces."
Il appelle à une diversification stratégique des partenariats : "L'objectif devrait être que l'Afrique soit capable de produire, de diagnostiquer et de soigner par elle-même. La souveraineté militaire est importante, la souveraineté économique est indispensable, mais sans souveraineté sanitaire, toutes les autres restent fragiles."
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