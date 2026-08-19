https://fr.sputniknews.africa/20260819/recuperer-les-patrimoines-qui-reviennent-au-pays-est-une-cause-noble-1088464044.html
Madagascar: récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble
Madagascar: récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble
Sputnik Afrique
Le 24 juin 2026, une proposition de loi a été officiellement déposée à l’Assemblée nationale malgache. Elle vise à établir un cadre juridique permettant le... 19.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-19T17:12+0200
2026-08-19T17:12+0200
2026-08-19T18:13+0200
l’étendard
podcasts
colonisation
madagascar
terre
taxe foncière
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/13/1088464197_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_60b365a219b4f8f6fabb849ce5accfcb.jpg
Madagascar: “Récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble.”
Sputnik Afrique
Le 24 juin 2026, une proposition de loi a été officiellement déposée à l’Assemblée nationale malgache. Elle vise à établir un cadre juridique permettant le transfert à l'État malgache de certains terrains immatriculés au nom d'étrangers durant la période coloniale.
Dans ce nouveau numéro de L’Étendard, un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de salive: les terres coloniales à Madagascar. Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Jimmy Ranitratsilo, homme politique et leader communautaire malgache et maire de la commune rurale de Bemasoandro. Il a également été élu vice-président des jeunes maires de l’Afrique de l’Est au sein du Réseau des Jeunes Élus Locaux d’Afrique (YELO).Selon lui, Madagascar pourrait inspirer d’autres pays africains confrontés au même héritage foncier et colonial.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
madagascar
terre
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/13/1088464197_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_61dfe0e4bc0276e6a389a9a0e1af0c04.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gilbert Aldonove Pouabou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/08/12/1088417226_0:0:1255:1254_100x100_80_0_0_e2f02f1108d9cebf74ea17005d656970.jpg
podcasts, colonisation, madagascar, terre, taxe foncière, afrique, аудио
podcasts, colonisation, madagascar, terre, taxe foncière, afrique, аудио
Madagascar: récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble
17:12 19.08.2026 (Mis à jour: 18:13 19.08.2026)
Le 24 juin 2026, une proposition de loi a été officiellement déposée à l’Assemblée nationale malgache. Elle vise à établir un cadre juridique permettant le transfert à l'État malgache de certains terrains immatriculés au nom d'étrangers durant la période coloniale.
Dans ce nouveau numéro de L’Étendard, un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de salive: les terres coloniales à Madagascar. Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Jimmy Ranitratsilo, homme politique et leader communautaire malgache et maire de la commune rurale de Bemasoandro. Il a également été élu vice-président des jeunes maires de l’Afrique de l’Est au sein du Réseau des Jeunes Élus Locaux d’Afrique (YELO).
Selon lui, Madagascar pourrait inspirer d’autres pays africains confrontés au même héritage foncier et colonial.
“Madagascar pourrait devenir un exemple pour les pays confrontés au même héritage français et colonial, mais il faudra tirer les leçons de la précédente loi de 2013, qui avait été déclarée non conforme à la Constitution par la HCC. Notamment, Madagascar, en tant que grande île et pays doté d'une démographie considérable, peut inspirer notre pays dans la mesure où nous aurons notre chance, une chance sur dix qu'il faut concrétiser”, affirme Jimmy Ranitratsilo.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!