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Madagascar: récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble

Madagascar: récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble

Sputnik Afrique

Le 24 juin 2026, une proposition de loi a été officiellement déposée à l’Assemblée nationale malgache. Elle vise à établir un cadre juridique permettant le... 19.08.2026, Sputnik Afrique

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Madagascar: “Récupérer les patrimoines qui reviennent au pays est une cause noble.” Sputnik Afrique Le 24 juin 2026, une proposition de loi a été officiellement déposée à l’Assemblée nationale malgache. Elle vise à établir un cadre juridique permettant le transfert à l'État malgache de certains terrains immatriculés au nom d'étrangers durant la période coloniale.

Dans ce nouveau numéro de L’Étendard, un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de salive: les terres coloniales à Madagascar. Pour nous éclairer sur cette question, nous recevons sur les ondes de Sputnik Afrique Jimmy Ranitratsilo, homme politique et leader communautaire malgache et maire de la commune rurale de Bemasoandro. Il a également été élu vice-président des jeunes maires de l’Afrique de l’Est au sein du Réseau des Jeunes Élus Locaux d’Afrique (YELO).Selon lui, Madagascar pourrait inspirer d’autres pays africains confrontés au même héritage foncier et colonial.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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