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L'Afrique face à son destin alimentaire
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons Habib Boubacar Touré, analyste politique nigérien, pour décrypter les enjeux de la souveraineté... 19.08.2026, Sputnik Afrique
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L'Afrique face à son destin alimentaire
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons Habib Boubacar Touré, analyste politique nigérien, pour décrypter les enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique et le rôle que pourraient jouer la Russie et les BRICS.
L'Afrique est présentée comme le grenier du monde, pourtant elle reste le continent le plus exposé aux crises alimentaires. Près de 160 millions d'Africains souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. "Avoir des terres, de l'eau, du soleil ne signifie pas automatiquement être souverain. Le paradoxe africain vient du fait que nous avons organisé nos économies autour de l'exportation des matières premières, plutôt que de la construction d'un système alimentaire complet", souligne l'expert.La crise russo-ukrainienne a révélé cette vulnérabilité. La Russie produit plus de 130 millions de tonnes de céréales par an. Les BRICS réunissent des géants agricoles comme le Brésil, l'Inde et la Chine. Mais l'expert met en garde: "L'enjeu n'est pas de savoir qui nourrira l'Afrique, mais de construire un écosystème agroalimentaire Sud-Sud où l'Afrique produit, transforme et commercialise elle-même ses récoltes."Pour lui, l'urgence est claire: investir dans l'irrigation, produire ses propres intrants, créer un véritable marché alimentaire africain via la ZLECAf. "L'aide alimentaire nous nourrit aujourd'hui. La technologie agricole peut nous nourrir pendant plusieurs générations. La vraie question n'est pas de savoir qui nourrira l'Afrique, mais qui aidera l'Afrique à se nourrir elle-même."Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons Habib Boubacar Touré, analyste politique nigérien, pour décrypter les enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique et le rôle que pourraient jouer la Russie et les BRICS.
L'Afrique est présentée comme le grenier du monde, pourtant elle reste le continent le plus exposé aux crises alimentaires. Près de 160 millions d'Africains souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. "Avoir des terres, de l'eau, du soleil ne signifie pas automatiquement être souverain. Le paradoxe africain vient du fait que nous avons organisé nos économies autour de l'exportation des matières premières, plutôt que de la construction d'un système alimentaire complet", souligne l'expert.
La crise russo-ukrainienne a révélé cette vulnérabilité. La Russie produit plus de 130 millions de tonnes de céréales par an. Les BRICS réunissent des géants agricoles comme le Brésil, l'Inde et la Chine. Mais l'expert met en garde: "L'enjeu n'est pas de savoir qui nourrira l'Afrique, mais de construire un écosystème agroalimentaire Sud-Sud où l'Afrique produit, transforme et commercialise elle-même ses récoltes."
Pour lui, l'urgence est claire: investir dans l'irrigation, produire ses propres intrants, créer un véritable marché alimentaire africain via la ZLECAf. "L'aide alimentaire nous nourrit aujourd'hui. La technologie agricole peut nous nourrir pendant plusieurs générations. La vraie question n'est pas de savoir qui nourrira l'Afrique, mais qui aidera l'Afrique à se nourrir elle-même."
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