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Éco 2027: la souveraineté monétaire ouest-africaine en question
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons le professeur Paul Bekima, économiste et géopolitologue camerounais basé à Washington, président de... 19.08.2026, Sputnik Afrique
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Éco 2027: la souveraineté monétaire ouest-africaine en question
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons le professeur Paul Bekima, économiste et géopolitologue camerounais basé à Washington, président de l'Institut d'analyse stratégique Kepera, pour décrypter les véritables enjeux liés à l'annonce de l'éco et son impact sur la souveraineté des États africains.
Alors que le franc CFA, créé en 1945, est dénoncé depuis des décennies comme un frein au développement des économies africaines, l'éco suscite autant d'espoirs que de méfiances. Car derrière les promesses d'indépendance monétaire, les obstacles restent nombreux.Selon lui, "les trois pays qui peuvent faire avancer les choses, si ces trois pays sont sérieux, c'est le Nigeria, avec ses 70% du PIB, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que la Côte d'Ivoire est fébrile. Personne n'a confiance en elle."Autre signal d'alarme: la Guinée. Le Président Mamadi Doumbouya a émis des réserves quant à l'adoption de l'éco, préférant conserver le franc guinéen. Une position que l'expert ne prend pas à la légère:L'économiste identifie trois raisons principales à cette prudence guinéenne: la souveraineté monétaire comme pilier du discours politique, la crainte d'une influence française persistante, et "l'absence de garantie sur la gouvernance de la future banque centrale": qui la dirigera, comment seront répartis les votes, l'éco sera-t-elle réellement indépendante de l'euro?Entre fragmentation régionale, défiance politique et enjeux géopolitiques, l'éco parviendra-t-elle à être une véritable monnaie souveraine ou restera-t-elle une illusion?
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Éco 2027: la souveraineté monétaire ouest-africaine en question
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, nous recevons le professeur Paul Bekima, économiste et géopolitologue camerounais basé à Washington, président de l'Institut d'analyse stratégique Kepera, pour décrypter les véritables enjeux liés à l'annonce de l'éco et son impact sur la souveraineté des États africains.
Alors que le franc CFA, créé en 1945, est dénoncé depuis des décennies comme un frein au développement des économies africaines, l'éco suscite autant d'espoirs que de méfiances. Car derrière les promesses d'indépendance monétaire, les obstacles restent nombreux.
"La sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO pour former l'AES crée un choc géopolitique réel et un choc psychologique encore plus important. D'un point de vue technique, l'AES ne bloque pas l'éco, mais elle crée un défi politique majeur", souligne le professeur Bekima.
Selon lui, "les trois pays qui peuvent faire avancer les choses, si ces trois pays sont sérieux, c'est le Nigeria, avec ses 70% du PIB, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que la Côte d'Ivoire est fébrile. Personne n'a confiance en elle."
Autre signal d'alarme: la Guinée. Le Président Mamadi Doumbouya a émis des réserves quant à l'adoption de l'éco, préférant conserver le franc guinéen. Une position que l'expert ne prend pas à la légère:
"Les réserves exprimées par le Président Doumbouya ne sont pas que des détails. Elles révèlent une fissure réelle. L'éco n'est pas seulement un projet économique, c'est également un projet politique et même un projet géopolitique."
L'économiste identifie trois raisons principales à cette prudence guinéenne: la souveraineté monétaire comme pilier du discours politique, la crainte d'une influence française persistante, et "l'absence de garantie sur la gouvernance de la future banque centrale": qui la dirigera, comment seront répartis les votes, l'éco sera-t-elle réellement indépendante de l'euro?
"La Guinée montre que la CEDEAO doit clarifier la gouvernance de l'éco, où se trouvent ses réserves, et que la souveraineté monétaire est un enjeu central. Ce n'est pas nécessairement un blocage, mais c'est un avertissement et un signal très fort que nous apprécions à sa juste valeur", conclut le professeur Bekima.
Entre fragmentation régionale, défiance politique et enjeux géopolitiques, l'éco parviendra-t-elle à être une véritable monnaie souveraine ou restera-t-elle une illusion?