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Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu
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Le 15 août, la République du Congo a célébré le 66ème anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la population congolaise fait face à plusieurs défis... 18.08.2026, Sputnik Afrique
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Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu
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Le 15 août, la République du Congo a célébré le 66ème anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la population congolaise fait face à plusieurs défis sociaux auxquels elle doit répondre.
Dans ce premier numéro de l’Étendard consacré à la journée d'indépendance de la République du Congo, célébrée le 15 août, l’auteur-juriste en droit public, diplômé en science politique de l’université Paris Nanterre et président de l’association Initiative citoyenne Moungali 3, Tity Bonheur Basseka, apporte un éclairage sur la place du Congo dans l'échiquier mondial, la prise de conscience des jeunes Congolais, la diaspora congolaise et la diversification de l'économie.Selon lui, les Congolais doivent s’inspirer des pays qui, hier encore, étaient moins développés que la République du Congo, mais qui sont aujourd’hui devenus des exemples à suivre.Pour le président de l’association Initiative citoyenne de Moungali 3, la République du Congo joue un rôle de médiateur dans les conflits de la sous-région et doit œuvrer pour obtenir une place de membre permanent du conseil de sécurité de l’Onu.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu
15:03 18.08.2026 (Mis à jour: 16:28 18.08.2026)
Le 15 août, la République du Congo a célébré le 66ème anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la population congolaise fait face à plusieurs défis sociaux auxquels elle doit répondre.
Dans ce premier numéro de l’Étendard consacré à la journée d'indépendance de la République du Congo, célébrée le 15 août, l’auteur-juriste en droit public, diplômé en science politique de l’université Paris Nanterre et président de l’association Initiative citoyenne Moungali 3, Tity Bonheur Basseka, apporte un éclairage sur la place du Congo dans l'échiquier mondial, la prise de conscience des jeunes Congolais, la diaspora congolaise et la diversification de l'économie.
Selon lui, les Congolais doivent s’inspirer des pays qui, hier encore, étaient moins développés que la République du Congo, mais qui sont aujourd’hui devenus des exemples à suivre.
Pour le président de l’association Initiative citoyenne de Moungali 3, la République du Congo joue un rôle de médiateur dans les conflits de la sous-région et doit œuvrer pour obtenir une place de membre permanent du conseil de sécurité de l’Onu.
“La République du Congo est un pays de 5-6 millions d'habitants dont le poids politique à l'échelle sous-régionale est important. Nous voyons que nous avons un Président qui est considéré par ses pairs comme une espèce de patriarche qui, par son savoir-faire, arrive à résoudre les questions de type politique. Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu”, affirme Tity Bonheur Basseka.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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