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Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu

Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu

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Le 15 août, la République du Congo a célébré le 66ème anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la population congolaise fait face à plusieurs défis... 18.08.2026, Sputnik Afrique

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Le Congo doit se battre pour avoir une place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu Sputnik Afrique Le 15 août, la République du Congo a célébré le 66ème anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la population congolaise fait face à plusieurs défis sociaux auxquels elle doit répondre.

Dans ce premier numéro de l’Étendard consacré à la journée d'indépendance de la République du Congo, célébrée le 15 août, l’auteur-juriste en droit public, diplômé en science politique de l’université Paris Nanterre et président de l’association Initiative citoyenne Moungali 3, Tity Bonheur Basseka, apporte un éclairage sur la place du Congo dans l'échiquier mondial, la prise de conscience des jeunes Congolais, la diaspora congolaise et la diversification de l'économie.Selon lui, les Congolais doivent s’inspirer des pays qui, hier encore, étaient moins développés que la République du Congo, mais qui sont aujourd’hui devenus des exemples à suivre.Pour le président de l’association Initiative citoyenne de Moungali 3, la République du Congo joue un rôle de médiateur dans les conflits de la sous-région et doit œuvrer pour obtenir une place de membre permanent du conseil de sécurité de l’Onu.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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