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Drones: "diaboliser un pays qu’est la Russie pour justifier la fuite en avant"

Drones: "diaboliser un pays qu’est la Russie pour justifier la fuite en avant"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire discute des attaques de drones... 18.08.2026, Sputnik Afrique

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Drones: « diaboliser un pays qui est la Russie, pour justifier la fuite en avant » Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire discute des attaques de drones en Europe, systématiquement imputées à la Russie.

Même lorsque les drones sont ukrainiens, les élites dirigeantes européennes accusent toujours en premier la Russie ou la rendent responsable d’une manière ou d’une autre des attaques de drones sur leur territoire.Et lorsqu’il n’est pas possible de ne pas reconnaître que les drones sont ukrainiens, la justification est toujours la même:Ici, le mur anti-drones envisagé par les Européens est inutile. Non seulement, comme le souligne Cyrille de Lattre, "ça va être extrêmement compliqué, voire impossible d'empêcher un drone de franchir la frontière", mais surtout si la Russie décide de répondre et de frapper les pays européens, elle n’utilisera pas des drones, mais des missiles.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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