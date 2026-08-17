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"En réalité, l’UE est en cours d’effondrement et ces événements en sont le symptôme"

"En réalité, l’UE est en cours d’effondrement et ces événements en sont le symptôme"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), analyse la stratégie de renforcement de... 17.08.2026, Sputnik Afrique

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"En réalité, l’UE est en cours d’effondrement et ces événements en sont le symptôme" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), analyse la stratégie de renforcement de l'arsenal nucléaire de l'Otan en Europe.

Selon Jean-François Geneste, il existe de profondes divergences entre les États-Unis et l’Europe concernant le renforcement de l’arsenal nucléaire de l’Otan en Europe. Il s’interroge notamment sur la persistance de la ligne politique de Donald Trump et sur le rôle de "l’État profond" américain.L’expert estime que l’Europe a perdu une grande partie de son autonomie et qu’elle n’a pas été associée à certaines décisions importantes, notamment aux discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage. Selon lui:🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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