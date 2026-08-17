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Crimée et les médias français: "des mensonges plus grossiers les uns que les autres"

Crimée et les médias français: "des mensonges plus grossiers les uns que les autres"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute de la situation en Crimée et de... 17.08.2026, Sputnik Afrique

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Crimée et les médias français: "des mensonges plus grossiers les uns que les autres" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute de la situation en Crimée et de la constitution par les Atlantistes d’un discours politico-médiatique devant créer une toute autre réalité.

Oleg Nesterenko souligne que l’intérêt des Atlantistes pour la Crimée est historique et stratégique, depuis la construction du port de Sébastopol par la Russie en 1783:Dès après le Maïdan de 2014 et le retour de la Crimée en Russie, ce qui n’a jamais été digéré par les Globalistes, la vie a réellement changé dans la péninsule, comme le souligne Oleg Nesterenko, malgré les blocus organisés contre la population:Et les frappes actuelles contre le réseau électrique en Crimée ne peuvent être considérées comme des cibles légitimes, car, comme l’explique Oleg Nesterenko:Oleg Nesterenko souligne "que l'objectif de Kiev dans le cadre de frappes massives des drones militaires sur la péninsule de Crimée est triple. Premièrement, il est foncièrement terroriste. "Ce qui constitue des crimes de guerre, visant " à terroriser la population civile, dans le but de provoquer une catastrophe humanitaire (...). Il faut dire que chaque jour, il y a des zones purement résidentielles qui sont visées. Les habitats sont détruits et les civils sont tués".Pour autant, la vie des gens n’est pas fondamentalement remise en cause:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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