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Crimée et les médias français: "des mensonges plus grossiers les uns que les autres"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute de la situation en Crimée et de... 17.08.2026, Sputnik Afrique
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Crimée et les médias français: "des mensonges plus grossiers les uns que les autres"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute de la situation en Crimée et de la constitution par les Atlantistes d’un discours politico-médiatique devant créer une toute autre réalité.
Oleg Nesterenko souligne que l’intérêt des Atlantistes pour la Crimée est historique et stratégique, depuis la construction du port de Sébastopol par la Russie en 1783:Dès après le Maïdan de 2014 et le retour de la Crimée en Russie, ce qui n’a jamais été digéré par les Globalistes, la vie a réellement changé dans la péninsule, comme le souligne Oleg Nesterenko, malgré les blocus organisés contre la population:Et les frappes actuelles contre le réseau électrique en Crimée ne peuvent être considérées comme des cibles légitimes, car, comme l’explique Oleg Nesterenko:Oleg Nesterenko souligne "que l'objectif de Kiev dans le cadre de frappes massives des drones militaires sur la péninsule de Crimée est triple. Premièrement, il est foncièrement terroriste. "Ce qui constitue des crimes de guerre, visant " à terroriser la population civile, dans le but de provoquer une catastrophe humanitaire (...). Il faut dire que chaque jour, il y a des zones purement résidentielles qui sont visées. Les habitats sont détruits et les civils sont tués".Pour autant, la vie des gens n’est pas fondamentalement remise en cause:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Crimée et les médias français: "des mensonges plus grossiers les uns que les autres"
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, discute de la situation en Crimée et de la constitution par les Atlantistes d’un discours politico-médiatique devant créer une toute autre réalité.
Oleg Nesterenko souligne que l’intérêt des Atlantistes pour la Crimée est historique et stratégique, depuis la construction du port de Sébastopol par la Russie en 1783:
"Celui qui contrôle le port de Sébastopol contrôle militairement l'intégralité de la mer Noire. Les rivalités les plus violentes ont eu lieu durant la guerre de Crimée, qui se déroulait de 1853 à 1856, face à une coalition qui était formée par le Royaume-Uni, la France, l'Empire ottoman et le Royaume de Sardaigne."
Dès après le Maïdan de 2014 et le retour de la Crimée en Russie, ce qui n’a jamais été digéré par les Globalistes, la vie a réellement changé dans la péninsule, comme le souligne Oleg Nesterenko, malgré les blocus organisés contre la population:
"La vie a changé. Si les peu nombreux qui ont encore eu des doutes sur le bienfait de vivre au sein de la Russie et non pas sur l'Ukraine, c'est quelques pourcents peut-être, un ou deux pourcents de la population, n'ont plus aucun doute dessus. Il observe depuis 12 ans ce qu'est devenue l'Ukraine et ils remercient tout simplement le ciel qu'ils n'ont plus à vivre sous l'Ukraine et sous cette entité qui a vu le jour depuis 1991."
Et les frappes actuelles contre le réseau électrique en Crimée ne peuvent être considérées comme des cibles légitimes, car, comme l’explique Oleg Nesterenko:
"Les installations et bases militaires en Crimée ne dépendent nullement du réseau électrique civil. Enfin, ils sont branchés dessus, mais parallèlement, ils disposent tous de leurs propres générateurs diesel. Et si le réseau civil tombe en panne, c'est automatiquement que leurs générateurs se branchent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépendance."
Oleg Nesterenko souligne "que l'objectif de Kiev dans le cadre de frappes massives des drones militaires sur la péninsule de Crimée est triple. Premièrement, il est foncièrement terroriste. "Ce qui constitue des crimes de guerre, visant " à terroriser la population civile, dans le but de provoquer une catastrophe humanitaire (...). Il faut dire que chaque jour, il y a des zones purement résidentielles qui sont visées. Les habitats sont détruits et les civils sont tués".
Pour autant, la vie des gens n’est pas fondamentalement remise en cause:
"La situation en Crimée côté aliments, nourriture et l'eau ? Non, il n'y a strictement aucun problème. Il est clair que ça a été compliqué à cause de l'électricité pendant quelques semaines, mais tout le monde s'adapte."
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