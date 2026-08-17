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Cameroun-Malawi à la CAN: "ce sera une finale inédite qui nous réservera d'autres surprises"
Cameroun-Malawi à la CAN: "ce sera une finale inédite qui nous réservera d'autres surprises"
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La finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines opposera le Cameroun au Malawi. En marge de cette affiche inédite, Hervé Kemgne, journaliste sportif... 17.08.2026, Sputnik Afrique
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"Ce sera une finale inédite qui nous réservera encore d'autres surprises"
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La finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines opposera le Cameroun au Malawi. En marge de cette affiche inédite, Hervé Kemgne, journaliste sportif camerounais et directeur de l'information de Média Sport Info Télévision, a analysé le parcours des deux finalistes.
Retrouvez également cette émission:-Victor Esso Tiki, journaliste et directeur de publication du journal Afrique-infos, sur la reprise de contrôle des centrales électriques de Kribi et de Dibamba par l'état camerounais.-Stanislas Redjekouzou, ancien militaire centrafricain, sur la journée de l'indépendance de la RCA;-Abdoul-Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique et économique nigérien, sur le don par l'Algérie de matériel militaire au Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Cameroun-Malawi à la CAN: "ce sera une finale inédite qui nous réservera d'autres surprises"
13:24 17.08.2026 (Mis à jour: 18:28 17.08.2026)
La finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines opposera le Cameroun au Malawi. En marge de cette affiche inédite, Hervé Kemgne, journaliste sportif camerounais et directeur de l'information de Média Sport Info Télévision, a analysé le parcours des deux finalistes.
"Ce sera une finale inédite qui nous réservera encore d'autres surprises. Le Malawi va disputer sa première finale de l'histoire. C'est une première participation pour la CAN, pour cette sélection du Malawi. Presque un bonus, j'ai envie de dire, pour le Malawi. C'est un conte de fée pour le Malawi", a estimé M.Kemgne sur le parcours de l'équipe du Malawi.
"Les Camerounaises, il y a déjà des certitudes aujourd'hui sur le plan de la préparation des actions, sur le plan mental, la gestion de la compétition, c'est du grand art pour le Cameroun. C'est signé masterclass pour les lionnes indomptables du Cameroun dans cette compétition. Elles ont là l'occasion d'inscrire leur nom en lettres d'or au palmarès de cette compétition majeure des dames", a-t-il ajouté sur la prestation des Lionnes Indomptables du Cameroun.
Retrouvez également cette émission:
-Victor Esso Tiki, journaliste et directeur de publication du journal Afrique-infos, sur la reprise de contrôle des centrales électriques de Kribi et de Dibamba par l'état camerounais.
-Stanislas Redjekouzou, ancien militaire centrafricain, sur la journée de l'indépendance de la RCA;
-Abdoul-Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique et économique nigérien, sur le don par l'Algérie de matériel militaire au Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !