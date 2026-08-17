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Cameroun-Malawi à la CAN: "ce sera une finale inédite qui nous réservera d'autres surprises"

Cameroun-Malawi à la CAN: "ce sera une finale inédite qui nous réservera d'autres surprises"

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La finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines opposera le Cameroun au Malawi. En marge de cette affiche inédite, Hervé Kemgne, journaliste sportif... 17.08.2026, Sputnik Afrique

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"Ce sera une finale inédite qui nous réservera encore d'autres surprises" Sputnik Afrique La finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines opposera le Cameroun au Malawi. En marge de cette affiche inédite, Hervé Kemgne, journaliste sportif camerounais et directeur de l'information de Média Sport Info Télévision, a analysé le parcours des deux finalistes.

Retrouvez également cette émission:-Victor Esso Tiki, journaliste et directeur de publication du journal Afrique-infos, sur la reprise de contrôle des centrales électriques de Kribi et de Dibamba par l'état camerounais.-Stanislas Redjekouzou, ancien militaire centrafricain, sur la journée de l'indépendance de la RCA;-Abdoul-Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique et économique nigérien, sur le don par l'Algérie de matériel militaire au Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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