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Guerre mentale: l'Occident veut faire ressentir la "menace russe" aux populations occidentales
Guerre mentale: l'Occident veut faire ressentir la "menace russe" aux populations occidentales
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité: la soi-disant ingérence russe dans les élections en... 16.08.2026, Sputnik Afrique
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Guerre mentale: l'Occident veut faire ressentir la "menace russe" aux populations occidentales
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité: la soi-disant ingérence russe dans les élections en France, le retour des drones "russes" en réalité ukrainiens en Europe et les sanctions américaines contre la Russie.
L’ingérence russe dans les élections en France et en Allemagne est un discours qui sert surtout à faire reposer sur la Russie l’impopularité objective des élites dirigeantes en Europe. Cette ingérence étant affirmée par les organes d’État et invisible, Karine Bechet souligne: "est-ce que ça ne serait pas une ingérence de l'État français, afin de manipuler les élections en France?".Les attaques de drones ukrainiens, dont les Européens rendent la Russie responsable, au-delà de la propagande, ont pour Karine Bechet un but précis: "préparer l'opinion publique des pays occidentaux et surtout de leur faire sentir cette menace russe, puisque pour l'instant ils ne la sentent pas. Ils la voient dans les médias, ils la lisent dans les journaux, elle est présente dans les réseaux sociaux, mais concrètement au quotidien ils ne la voient pas."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Guerre mentale: l'Occident veut faire ressentir la "menace russe" aux populations occidentales
16:02 16.08.2026 (Mis à jour: 16:02 17.08.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité: la soi-disant ingérence russe dans les élections en France, le retour des drones "russes" en réalité ukrainiens en Europe et les sanctions américaines contre la Russie.
L’ingérence russe dans les élections en France et en Allemagne est un discours qui sert surtout à faire reposer sur la Russie l’impopularité objective des élites dirigeantes en Europe. Cette ingérence étant affirmée par les organes d’État et invisible, Karine Bechet souligne: "est-ce que ça ne serait pas une ingérence de l'État français, afin de manipuler les élections en France?".
Ces élites sont dans une impasse dans un système démocratique: "Elles gouvernent dans l'intérêt d'une minorité, elles représentent une minorité. Or, le système électoral tel qu'il a été mis en place dans une conception démocratique doit justement refléter la majorité."
Les attaques de drones ukrainiens, dont les Européens rendent la Russie responsable, au-delà de la propagande, ont pour Karine Bechet un but précis: "préparer l'opinion publique des pays occidentaux et surtout de leur faire sentir cette menace russe, puisque pour l'instant ils ne la sentent pas. Ils la voient dans les médias, ils la lisent dans les journaux, elle est présente dans les réseaux sociaux, mais concrètement au quotidien ils ne la voient pas."
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