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Les élites globalistes sont en guerre contre l’humanité
Les élites globalistes sont en guerre contre l’humanité
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, discute de l’intensification de la propagande LGBT dans les écoles... 15.08.2026, Sputnik Afrique
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Les élites globalistes sont en guerre contre l’humanité
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, discute de l’intensification de la propagande LGBT dans les écoles en France.
Comme le souligne Bertrand Scholler, le culte LGBT a commencé avec l’idée de défense des personnes différentes depuis les années de la présidence Mitterrand, mais depuis cela a dérivé avec une propagande inacceptable dans les écoles:L’impact sur la jeunesse est direct et très important. Comme le déclare Bertrand Scholler:"Le transgenre, c'était quelque chose de très, très limité. Aujourd'hui en France, il y a plus de 150 000 enfants qui sont avec des traitements hormonaux".Et la réforme législative proposée, qui va former les enseignants à la propagande LGBT, met en place un instrument de conditionnement de la société:"C'est tout le risque avec ce qui se passe avec Aurore Berger. En fait, tu essentialises tout. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'avoir un avis. Tu n'as plus le droit de poser des questions factuelles et naturelles. C'est-à-dire que quand tu es sur certains sujets, tu es sur des sables mouvants, tu n'as plus le droit de t'exprimer."Bertrand Scholler en tire la conclusion que nos élites "sont en guerre contre l'humanité, sur toutes ces formes".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Les élites globalistes sont en guerre contre l’humanité
15:56 15.08.2026 (Mis à jour: 15:56 17.08.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Bertrand Scholler, spécialiste en géopolitique, discute de l’intensification de la propagande LGBT dans les écoles en France.
Comme le souligne Bertrand Scholler, le culte LGBT a commencé avec l’idée de défense des personnes différentes depuis les années de la présidence Mitterrand, mais depuis cela a dérivé avec une propagande inacceptable dans les écoles:
"On leur disait, essayez tout. Ne dites pas que vous n'êtes pas gay avant d'avoir essayé des relations gays. Ne dites que vous n'êtes pas lesbienne sans avoir essayé. Et c'est là quelque chose d'extrêmement pervers".
L’impact sur la jeunesse est direct et très important. Comme le déclare Bertrand Scholler:
"Le transgenre, c'était quelque chose de très, très limité. Aujourd'hui en France, il y a plus de 150 000 enfants qui sont avec des traitements hormonaux".
Et la réforme législative proposée, qui va former les enseignants à la propagande LGBT, met en place un instrument de conditionnement de la société:
"C'est tout le risque avec ce qui se passe avec Aurore Berger. En fait, tu essentialises tout. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'avoir un avis. Tu n'as plus le droit de poser des questions factuelles et naturelles. C'est-à-dire que quand tu es sur certains sujets, tu es sur des sables mouvants, tu n'as plus le droit de t'exprimer."
Bertrand Scholler en tire la conclusion que nos élites "sont en guerre contre l'humanité, sur toutes ces formes".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
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► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
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