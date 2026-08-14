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Arrivée de l'Eco: "C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle"
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Le lancement de l'Eco, qui succèdera au Franc CFA, doit démarrer en 2027. Toutefois, cette nouvelle devise ne séduit pas plusieurs pays de la CEDEAO, désireux... 14.08.2026, Sputnik Afrique
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Arrivée de l'Eco: "C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle"
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Le lancement de l'Eco, qui succèdera au Franc CFA, doit démarrer en 2027. Toutefois, cette nouvelle devise ne séduit pas plusieurs pays de la CEDEAO, désireux de garder leur monnaie nationale. Pour Sputnik Afrique, Soumana Seydou, analyste sociopolitique et économique a fait le point sur les dissonances entre pays membres de cette oranisation.
Retrouvez également dans cette émission:- Karim Sagnon, analyste politique burkinabé, sur l'accord de coopération en matière de Défense conclu entre Le Burkina Faso et le Ghana;- Valérien Bationo, économiste burkinabé, sur la hausse du prix du gasoil au Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Arrivée de l'Eco: "C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle"
09:17 14.08.2026 (Mis à jour: 11:30 14.08.2026)
Le lancement de l'Eco, qui succèdera au Franc CFA, doit démarrer en 2027. Toutefois, cette nouvelle devise ne séduit pas plusieurs pays de la CEDEAO, désireux de garder leur monnaie nationale. Pour Sputnik Afrique, Soumana Seydou, analyste sociopolitique et économique a fait le point sur les dissonances entre pays membres de cette organisation.
"Tous ceux qui vous disent qu'aujourd'hui l'Eco c'est pour partir dans le sens de la macro-économie, ça c'est faux, c'est archi-faux, c'est archi-faux. C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle, c'est pour les garder comme des objets de monnaie d'échange parce que quand vous tenez le ventre d'une personne, vous le tenez à 100%", a affirmé M.Seydou au micro de Zone de Contact.
"Et je vous assure, d'ici 2028, vous allez voir la coquille de cette CEDEAO. Je vous assure, gardez ça, cette date historique va venir. Où la CEDEAO, vous avez vu déjà, il a eu les sept pays qui ont refusé carrément. Sur les douze, ça veut dire qu'il n'y a plus que cinq qui restent. Les cinq là, nous les connaissons et on connaît pourquoi. Pourquoi ? Mais le pourquoi, tout le monde le sait. Et donc, y compris certains qui ont accompagné l'impérialiste dans ses manœuvres contre l'AES, ont désisté", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
- Karim Sagnon, analyste politique burkinabé, sur l'accord de coopération en matière de Défense conclu entre Le Burkina Faso et le Ghana;
- Valérien Bationo, économiste burkinabé, sur la hausse du prix du gasoil au Burkina Faso.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !