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Arrivée de l'Eco: "C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle"

Arrivée de l'Eco: "C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle"

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Le lancement de l'Eco, qui succèdera au Franc CFA, doit démarrer en 2027. Toutefois, cette nouvelle devise ne séduit pas plusieurs pays de la CEDEAO, désireux... 14.08.2026, Sputnik Afrique

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Arrivée de l'Eco: "C'est pour garder les chefs d'état africains sous leur tutelle" Sputnik Afrique Le lancement de l'Eco, qui succèdera au Franc CFA, doit démarrer en 2027. Toutefois, cette nouvelle devise ne séduit pas plusieurs pays de la CEDEAO, désireux de garder leur monnaie nationale. Pour Sputnik Afrique, Soumana Seydou, analyste sociopolitique et économique a fait le point sur les dissonances entre pays membres de cette oranisation.

Retrouvez également dans cette émission:- Karim Sagnon, analyste politique burkinabé, sur l'accord de coopération en matière de Défense conclu entre Le Burkina Faso et le Ghana;- Valérien Bationo, économiste burkinabé, sur la hausse du prix du gasoil au Burkina Faso.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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